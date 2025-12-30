БпЛА и FPV-дрон: агрессор атаковал Синельниковский и Никопольский районы

Ночью 30 декабря агрессор нанес удар беспилотником по Васильковской громаде Синельниковского района Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.



В результате атаки пострадала 67-летняя женщина. Ей оказана медицинскую помощь. Также произошло возгорание частного жилого дома — пожар был оперативно ликвидирован.



Под обстрелом оказалась Никопольщина. По райцентру противник применил FPV-дрон. По предварительной информации, обошлось без пострадавших среди мирного населения.



В Воздушном командовании «Схід» сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 30 декабря уничтожили над территорией Днепропетровской области три вражеских беспилотника.

Напомним, российская армия днем, 29 декабря, обстреляла Славянск, под удар попал честный сектор. Спасатели деблокировали из-под завалов пострадавшую женщину.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»