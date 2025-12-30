Казахстан передал Украине гуманитарную помощь

В Министерстве здравоохранения Украины состоялась передача трех специализированных автомобилей скорой помощи CITROEN JUMPER типа С. Фото: МОЗ

Украина получила три специализированные автомобили скорой медицинской помощи марки CITROEN JUMPER (тип С). Передал автомобильный транспорт холдинг BI-Group, главным акционером и председателем совета директоров которого является казахстанский предприниматель Айдын Рахимбаев. Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.



«Скорые оснащены полным комплектом оборудования для оказания неотложной медицинской помощи во время транспортировки пациентов. В частности, в комплектацию входят аппарат искусственной вентиляции легких, кислородные баллоны, дефибриллятор-монитор, капнограф, электрокардиограф, монитор артериального давления, пульсоксиметр, глюкометр, небулайзер и другое современное медицинское оборудование», — говорится в сообщении.





Общая стоимость автомобилей — 9 миллионов 780 тысяч гривен.



Автомобили переданы трем учреждениям здравоохранения Черкасской области: Тальновской многопрофильной больнице, Черкасскому областному кардиологическому центру и Лысянской территориальной больнице.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»