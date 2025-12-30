Один погиб и четверо пострадали из-за российских обстрелов в Донецкой области за сутки

В Донецкой области за минувшие сутки, 29 декабря, погиб один человек, также есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 29 декабря россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Дружковке», — отметил он.





По словам Филашкина, еще 4 человека получили ранения.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 3778 человек, получили ранения — 8639 гражданских. Общее количество жертв россиян в Донецкой области представлено без учета Мариуполя и Волновахи.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»