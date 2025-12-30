Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Курсы Национального сопротивления для учителей: как в Запорожье готовят преподавателей предмета «Защита Украины»
30 декабря 2025, 09:07

Курсы Национального сопротивления для учителей: как в Запорожье готовят преподавателей предмета «Защита Украины»

Курсы Национального сопротивления для учителей: как в Запорожье готовят преподавателей предмета «Защита Украины» Предмет «Защита Украины» преподается в украинских школах для учеников 10–11 классов. После начала полномасштабной войны учебная программа была существенно обновлена, и сегодня от преподавателей требуется не только теоретическая подготовка, но и практические навыки. Для этого учителя проходят курсы Национального сопротивления, где обучение проводят ветераны войны — люди, которые сами прошли боевые действия и знают, о чем говорят.



Курс для запорожских учителей завершился практическими занятиями по минно-взрывной безопасности, тактической медицине, огневой подготовке, ориентированию на местности, топографии, работе с беспилотниками и оказанию первой помощи в условиях обстрелов. Учитель предмета «Защита Украины» Юлия Мамчур рассказывает, что с 2024 года школы начали работать по новой модельной программе.

«В 2024 году мы начали изучать новый курс модельной программы. Если сравнивать предыдущую программу и нынешнюю модельную, то здесь больше практики — 20 на 80. 20% теории и 80% практики. Это первое. Второе — эта программа универсальна», — говорит она.

По словам преподавателей, если до полномасштабной войны занятия часто проводились отдельно для мальчиков и девочек, то сейчас обучение проходит в общих группах учеников 10–11 классов. Программа одинаковая для всех и охватывает широкий спектр тем — от медицины до дронов и ориентирования на местности. Запорожский учитель «Защиты Украины» Александр Грибов признается, что этот предмет поначалу был для него новым.

«Этот предмет был для меня новым. Но я имел возможность проходить курсы повышения квалификации, где нам очень качественно предоставляли информацию — как оказывать медицинскую помощь, как действовать в экстремальных ситуациях. Я старался как можно лучше усвоить этот материал и передать его детям, научить их работать и использовать вспомогательные средства», — рассказывает он.

Александр работает учителем физкультуры в Балабинском подземном лицее. Курс «Защита Украины» он взял на себя с начала полномасштабной войны и продолжает активно повышать квалификацию, в том числе в рамках курсов Национального сопротивления. Обучение длится более 40 часов. Половина времени отводится огневой подготовке — работе с оружием и стрельбе. Остальное время посвящено тактической медицине, топографии, ориентированию на местности и изучению беспилотников. Юлия Мамчур отмечает, что программа стала более насыщенной и интересной.

«Огневая подготовка и тактическая медицина стали более расширенными. Скажу честно — это моя точка зрения. Раньше девочки больше занимались медициной, а сейчас они, как говорится, универсальные солдаты. Также появился раздел по дронам», — говорит она.

Инструктор патриотического воспитания Константин Константинов считает стрельбу одним из самых важных элементов курса.

«Для меня особенно важна стрельба боевыми патронами — эта практическая составляющая. Я рассказал об этом своему руководству, и после курсов мне дали возможность усилить практическую огневую подготовку в учебном процессе», — отмечает он.

Среди преподавателей есть и бывшие военнослужащие. Сергей Лаврик — учитель «Защиты Украины» и экс-военный. В начале 2022 года он пошел защищать страну, когда в Запорожье прозвучали первые взрывы российских ракет.

«Сначала я просто подносил снаряды к артиллерийской установке, а затем начал работать с “джавелинами”. Я был ранен 10 ноября 2022 года — тяжелое ранение, двойной перелом колена. Лечился до конца 2023 года, после чего был уволен из части», — рассказывает Сергей.

После ранения Сергей Лаврик стал преподавателем в одном из запорожских колледжей и продолжает повышать квалификацию.

«Качественные курсы, полноценно выстроенные. Есть и теория, и практика, и стрельбы, которые реально помогают. Информация подается компетентными людьми», — говорит он.

Все пятеро инструкторов курсов Национального сопротивления — ветераны войны, которые защищали страну на передовой. Начальник отдела инструкторов курса Александр Шевчук рассказывает, что присоединился к проекту почти сразу после увольнения со службы.

«Я уволился в марте, а уже в апреле начал работать в Национальном сопротивлении. По состоянию здоровья продолжать службу не мог, но хотел быть полезным», — объясняет он.

Александр Шевчук — десантник, инвалид войны. Он воевал в составе 95-й бригады, защищал Киевскую область и получил ранения в Херсонской области. За год работы в Национальном сопротивлении он обучил более 200 человек.

«Каждому гражданину важно знать основы медицины — это первое и самое важное. Но если люди будут подготовлены физически, морально и психологически, это будет огромным плюсом. У нас нет фейковых инструкторов — все прошли войну», — подчеркивает десантник.

Обучение прошли две группы преподавателей — более сорока человек. Старшая преподавательница Запорожского института последипломного образования Светлана Гура отмечает, что такие тренинги полезны не только для учителей, но и для гражданского населения.

«Сегодня все должны быть готовы к неожиданностям — важно не растеряться, собраться и уметь помочь себе и другим», — говорит она.

Курсы Национального сопротивления бесплатны и доступны для любой категории желающих. Обучение можно пройти в сокращенном формате — 40 часов, или выбрать расширенный курс продолжительностью до 100 часов.

По материалам : "Новости Донбасса "

