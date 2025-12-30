Экспорт оружия из Германии в Украину упал на 86%: Берлин меняет приоритеты

Фото: Euractiv

Экспорт немецкого вооружения в Украину в 2025 году сократился на 86%, сообщает Euractiv, ссылаясь на данные министерства экономики Германии.



Всего в 2025 году Германия одобрила экспорт вооружений на сумму 8,4 млрд евро, что существенно меньше показателя 2024 года — 12,15 млрд евро. При этом сокращение в наибольшей степени затронуло именно Украину.



Объем выданных экспортных разрешений на поставки оружия и военной техники в Украину составил 1,14 млрд евро — против 8,15 млрд евро годом ранее. Это самое резкое сокращение среди всех направлений немецкого военного экспорта.



Указанные 1,14 млрд евро касаются исключительно экспортных разрешений и не включают более широкую военную помощь. Общий объем поддержки Украины со стороны Германии оценивается примерно в 9 млрд евро и включает прямые закупки и поставки оборудования, в том числе оружия американского производства.



В мае 2025 года главным направлением немецкого оружейного экспорта стала Норвегия. Осло получил разрешения на поставки суммой около 1,31 млрд евро — в основном на танки и подводные лодки.

Также заметно вырос экспорт в Турцию. Особенно значительный объем связан с одобрением сделки по продаже 20 истребителей Eurofighter, заключенной в октябре.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»