Оккупанты за сутки обстреляли населенные пункты Донетчины: в ОВА показали последствия

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 29 декабря, атаковали ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате обстрелов повреждены дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.



По словам Филашкина, под удары оккупантов попали два района:





Покровский район. В Анновке Добропольской общины ранен человек.



Краматорский район. В Лимане ранен человек. В Николаевке повреждены 11 многоэтажек, админздание, линии электропередач, тепло- и водоснабжение. В Славянске ранен человек, повреждены 25 частных домов и 5 торговых павильонов. В Андреевке повреждены 3 дома и 2 хозяйственные постройки. В Дружковке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены пятиэтажка, частный дом и 2 автомобиля.



Ранее мы писали, что российская армия в ночь на 30 декабря запустила две ракеты и 60 дронов.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»