Силы обороны поразили логистический хаб и склады БПЛА в оккупированном Донецке

В ночь на 30 декабря украинские военнослужащие нанесли удар по месту хранения, снаряжения и подготовки пусков Шахед/Герань на территории временно оккупированного Донецкого аэропорта (ДАП). Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди.
«Разработка операции осуществлена силами управления разведки 414 обр «Птицы Мадяра» СБС совместно с новосозданным центром глубинного поражения Группировки Сил Беспилотных Систем», — говорится в сообщении.
Силы обороны поразили:
- логистический хаб «Герань/Шахед»;
- пункт предполетной подготовки и обслуживания Герань/Шахед и Гербера;
- центральный склад БЧ для БпАК «Герань»/«Шахед»;
- накопительный склад БпАК «Гербера»;
- пункт сосредоточения личного состава и техперсонала противника,
осуществляющего подготовку и техническое предполетное обслуживание БпЛА Герань/Шахед и Гербера.
Ранее мы писали, что 29 декабря беспилотники атаковали оккупированный Донецк.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
