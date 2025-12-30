Силы обороны поразили логистический хаб и склады БПЛА в оккупированном Донецке

Силы обороны нанесли удар по логистическому хабу. Фото: скриншот

В ночь на 30 декабря украинские военнослужащие нанесли удар по месту хранения, снаряжения и подготовки пусков Шахед/Герань на территории временно оккупированного Донецкого аэропорта (ДАП). Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди.



«Разработка операции осуществлена силами управления разведки 414 обр «Птицы Мадяра» СБС совместно с новосозданным центром глубинного поражения Группировки Сил Беспилотных Систем», — говорится в сообщении.



Силы обороны поразили:



- логистический хаб «Герань/Шахед»;



- пункт предполетной подготовки и обслуживания Герань/Шахед и Гербера;



- центральный склад БЧ для БпАК «Герань»/«Шахед»;



- накопительный склад БпАК «Гербера»;



- пункт сосредоточения личного состава и техперсонала противника,

осуществляющего подготовку и техническое предполетное обслуживание БпЛА Герань/Шахед и Гербера.



Ранее мы писали, что 29 декабря беспилотники атаковали оккупированный Донецк.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»