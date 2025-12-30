В Краматорске установили елку памяти погибших волонтеров

Краматорск. Декабрь, 2025. Фото: Facebook

В центре Краматорска Донецкой области волонтеры высадили елку. Это не праздничная акция и не новогодний флешмоб, а тихий знак памяти. Об инициативе сообщил на своей странице в Facebook волонтер Александр Качура.



Вместо игрушек на ветвях — фотографии погибших волонтеров. Эти люди до последнего занимались эвакуацией мирных жителей из самых опасных точек Донетчины. Они погибли, так и не дожив до Нового года, не собравшись с родными у елки.



На дерево повесили не мишуру, а наклейку «эвакуация». Такие надписи есть на каждом волонтерском автомобиле. Однако оккупантам безразличны правила и международные конвенции, поэтому список погибших волонтеров, как и список убитых мирных жителей, продолжает расти.

Можно ли было сохранить жизни этих молодых и смелых людей? Вероятно, да — если бы люди чаще задумывались о собственной безопасности и соглашались на эвакуацию вовремя, а не в последний момент, когда заехать в населенный пункт почти невозможно.

В публикации отмечается: «Они погибли, спасая других. Доставляли гуманитарную помощь, чтобы кто-то из местных не умер от голода. У нас есть елка. У них — не было. Теперь есть. Волонтерская елка страны».

Краматорск. Декабрь, 2025. Фото: Facebook

Напомним, с начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 3778 человек, получили ранения — 8639 гражданских.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»