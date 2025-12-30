В Белгородской области 19-летний оператор БПЛА убил сослуживцев

Оператор БПЛА Владислав Волков.

В Белгородской области 19-летний российский военнослужащий и оператор БПЛА Владислав Волков убил двух своих сослуживцев и дезертировал. Об этом сообщили российские Telegram-каналы.



По данным источников, Волков был задержан в Борисовке Белгородской области. Он, предположительно, убил двух сослуживцев и скрылся с позиции, отказавшись выполнять задачи так называемой «специальной военной операции» (СВО).

Сетевые ориентировки указывают, что Волков служил оператором взвода БПЛА 245-го гвардейского мотострелкового полка.



Напомним, за прошедшие сутки потери российских оккупантов составили 1 220 человек.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»