СБУ задержала киевлянина за раскрытие позиций ПВО столицы

30 декабря 2025, 12:22

Сотрудники СБУ задерживают киевлянина, который публиковал видео работы ПВО. Иллюстрация создана ИИ Сотрудники СБУ задерживают киевлянина, который публиковал видео работы ПВО. Иллюстрация создана ИИ

Служба безопасности Украины задержала жителя Киева, который распространял в соцсетях видео с работой и позициями украинской противовоздушной обороны во время обстрелов столицы, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, мужчина, проживая на верхнем этаже многоэтажки, фиксировал на телефон расположение ПВО, которая «работала» по российским воздушным целям.

После съёмки видео публиковались в групповом чате Telegram и на Instagram-странице его предприятия с аудиторией более 13 тысяч подписчиков. Таким образом враг мог использовать геолокации Сил обороны для подготовки новых ударов по Киеву.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты незаконной деятельности фигуранта. Во время обысков в квартире мужчины обнаружен смартфон с доказательствами несанкционированной съёмки и распространения оборонной информации.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других военных формирований в условиях военного положения). Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.

«Служба безопасности ещё раз подчёркивает запрет на съёмку и публикацию видео и фото о деятельности Сил обороны Украины и последствиях обстрелов», — отмечают в СБУ.

Напомним, российская армия в ночь на 30 декабря запустила две ракеты и 60 дронов. Противовоздушная оборона сбила 53 российские цели. 

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

