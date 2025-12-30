СБУ задержала киевлянина за раскрытие позиций ПВО столицы

Сотрудники СБУ задерживают киевлянина, который публиковал видео работы ПВО. Иллюстрация создана ИИ

Служба безопасности Украины задержала жителя Киева, который распространял в соцсетях видео с работой и позициями украинской противовоздушной обороны во время обстрелов столицы, сообщает пресс-служба ведомства.



По данным СБУ, мужчина, проживая на верхнем этаже многоэтажки, фиксировал на телефон расположение ПВО, которая «работала» по российским воздушным целям.



После съёмки видео публиковались в групповом чате Telegram и на Instagram-странице его предприятия с аудиторией более 13 тысяч подписчиков. Таким образом враг мог использовать геолокации Сил обороны для подготовки новых ударов по Киеву.



Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты незаконной деятельности фигуранта. Во время обысков в квартире мужчины обнаружен смартфон с доказательствами несанкционированной съёмки и распространения оборонной информации.



Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других военных формирований в условиях военного положения). Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.



«Служба безопасности ещё раз подчёркивает запрет на съёмку и публикацию видео и фото о деятельности Сил обороны Украины и последствиях обстрелов», — отмечают в СБУ.

Напомним, российская армия в ночь на 30 декабря запустила две ракеты и 60 дронов. Противовоздушная оборона сбила 53 российские цели.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»