Зеленский вручил сертификаты на жилье Героям Украины и семьям погибших военных

Президент Украины Владимир Зеленский вручил сертификаты на получение новых квартир военнослужащим Сил обороны и безопасности, удостоенным звания «Герой Украины», а также семьям погибших защитников. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Во время церемонии Зеленский подчеркнул, что украинское государство состоялось благодаря смелости, стойкости и силе своего народа, который сумел сохранить национальную идентичность даже в самых тяжелых условиях. «Украинский народ выжил и сохранил свою сильную идентичность в сложных условиях. Много кто бы не выдержал. Но украинцы смогли», — отметил президент.

«Украинский дом всегда будет на политической карте мира, и крайне важно, чтобы в нашем общем доме каждый украинский герой имел свой собственный дом», — подчеркнул Зеленский.

В рамках мероприятия президент лично вручил сертификаты на получение новых квартир Героям Украины, а также родственникам военных, погибших, защищая страну.



«Это самое малое, что государство может сделать, чтобы сказать вам спасибо — за то, какие вы, за то, какие ваши родные, за то, что вы все выбрали Украину и связали свою судьбу с судьбой страны», — заявил президент.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»