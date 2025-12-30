Песков заявил, что Кремль не обязан предъявлять улики атаки дронов

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

В Кремле заявили, что не видят необходимости предоставлять вещдоки предполагаемой атаки беспилотников на резиденцию Путина. Как сообщает ASTRA, соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о том, существуют ли подтверждения инцидента и могут ли они быть обнародованы.



По словам Пескова, в случае «массового налета дронов» наличие улик не является обязательным, поскольку беспилотники были своевременно обнаружены и нейтрализованы силами ПВО.



«Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики, если такой массовый налет дронов осуществляется, которые, благодаря четко отлаженной работе ПВО, были сбиты, были нейтрализованы. Что касается обломков, то здесь я не могу сказать — естественно, это тема для наших военных», — заявил Песков.



Он также прокомментировал заявления Украины и публикации западных СМИ, которые ставят под сомнение сам факт атаки. По его словам, отрицание инцидента со стороны президента Украины Владимира Зеленского и ряда зарубежных медиа является «безумным».



По версии Пескова, «террористический акт» был направлен на срыв переговорного процесса. По его версии, атака носила характер удара не только по президенту России, но и по президенту США Дональду Трампу. В этой связи Москва, по словам представителя Кремля, намерена ужесточить свою переговорную позицию.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что в ночь с 28 на 29 декабря украинская армия якобы «с использованием 91 ударного БПЛА дальнего действия атаковала резиденцию главы Кремля Владимира Путина в Новгородской области РФ».



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»