РФ атаковала Одесскую область дронами: повреждены порт и завод
30 декабря 2025, 13:23

РФ атаковала Одесскую область дронами: повреждены порт и завод

Последствия обстрелов РФ.

Утром российские войска осуществили очередную массированную атаку на Одесскую область с применением ударных беспилотников. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Несмотря на активную работу сил противовоздушной обороны, в Одесском районе зафиксированы повреждения объектов промышленной и портовой инфраструктуры.

В частности, в результате попаданий по промышленному предприятию были повреждены пустые резервуары для хранения растительного масла. Известно об одном пострадавшем.

Кроме того, повреждено гражданское судно, находившееся на территории порта. Возгораний не произошло, информации о погибших нет.

Ранее, 25 декабря российские войска вновь атаковали Одесскую область, нанося удары по портовым и промышленным объектам.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Одесская область
удар БПЛА по инфраструктуре атака БПЛА по гражданской инфраструктуре повреждения портовой инфраструктуры

