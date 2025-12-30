РФ атаковала Одесскую область дронами: повреждены порт и завод

Последствия обстрелов РФ.

Утром российские войска осуществили очередную массированную атаку на Одесскую область с применением ударных беспилотников. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.



Несмотря на активную работу сил противовоздушной обороны, в Одесском районе зафиксированы повреждения объектов промышленной и портовой инфраструктуры.



В частности, в результате попаданий по промышленному предприятию были повреждены пустые резервуары для хранения растительного масла. Известно об одном пострадавшем.



Кроме того, повреждено гражданское судно, находившееся на территории порта. Возгораний не произошло, информации о погибших нет.

Ранее, 25 декабря российские войска вновь атаковали Одесскую область, нанося удары по портовым и промышленным объектам.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»