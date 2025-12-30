DeepState: российские силы расширили контроль под Покровском и продвинулись на Сумщине

Донецкая область. Разрушенный Угледар

Российские войска оккупировали ряд населенных пунктов в Донецкой области и зафиксировали продвижение на территории Сумской области. Об этом сообщается в обновленной карте боевых действий аналитического OSINT-проекта DeepState.



По данным аналитиков, армия РФ установила контроль над населенными пунктами Пазено, Переездное и Кузьминовка в Донецкой области. Кроме того, отмечено продвижение российских подразделений вблизи Андреевки в Сумской области, а также в районе Мирнограда, расположенного неподалеку от Покровска в Донецкой области.

Скриншот: DeepState



Изменения были зафиксированы по результатам анализа геолокационных данных. «Карта обновлена. Враг оккупировал Пазено, Переездное и Кузьминовку, а также продвинулся вблизи Андреевки и в Мирнограде», — сообщили в DeepState.

Обновление карты отражает дальнейшее изменение линии фронта и усложнение ситуации на отдельных участках восточного и северо-восточного направлений.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что Путин поручил российской армии продолжать наступательные действия с целью установления полного контроля над Запорожской областью.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»