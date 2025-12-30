Россияне убили настоятеля храма в Покровском районе

В Гришином погиб настоятель храма. Фото: Покровское викариатство

В селе Гришино Покровского района Донецкой области в результате российского обстрела погиб настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы — протоиерей Василий Кийко. Об этом сообщили в Покровском викариатстве.



«Отец Василий был искренним пастырем, преданным служителем Церкви Христовой, человеком большого сердца, доброй души и настоящим другом для многих. Он самоотверженно несил священническое служение, поддерживал людей в самые тяжелые времена, молился за мир и никогда не оставлял свою паству», — говорится в сообщении.





Ранее мы писали, что в Донецкой области за минувшие сутки, 29 декабря, погиб один человек, также есть пострадавшие.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»