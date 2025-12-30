В Константиновке при обстреле армии РФ погиб один человек

Российские оккупанты во вторник, 30 декабря, снова нанесли удар по Константиновке Донецкой области. Погиб один гражданский. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



По его словам, россияне атаковали город с помощью ствольной артиллерии.



«Это нападение унесло жизнь гражданского лица. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью — человек погиб на месте», — отметил он.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за минувшие сутки, 29 декабря, погиб один человек, также есть пострадавшие.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»