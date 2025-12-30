В Константиновке показали уничтожение вражеских FPV-дронов

В Константиновке Донецкой области полицейские продемонстрировали подборку успешных поражений вражеских FPV-дронов в воздухе. Соответствующее видео опубликовано в официальном Telegram-канале сводной бригады «Хижак», действующей при Департаменте патрульной полиции.



На кадрах зафиксирована работа огневых групп подразделения, которые эффективно уничтожают как FPV-дроны, так и беспилотники самолетного типа — так называемые «крылья». В бригаде отмечают, что боевые дежурства не прекращаются даже в рождественские и новогодние дни.



Угроза со стороны беспилотников остается крайне высокой. По данным Генерального штаба ВСУ, только за минувшие сутки российские войска применили против позиций Сил обороны Украины 5287 дронов-камикадзе.

