Россия беспилотниками атаковала гражданские корабли под флагами Панамы: один из них заходил в порт Украины

Последствия атаки на гражданский корабль Captain Karam. Фото: ВМС ВСУ

30 декабря российские войска ударными БПЛА атаковали гражданские корабли Emmakris III и Captain Karam под флагами Панамы. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.



Судно Captain Karam заходило в украинский порт для загрузки пшеницы.



«Порты и судоходство являются объектами гражданской инфраструктуры. Атаки на них создают угрозу жизни мирных граждан и подрывают глобальную продовольственную безопасность. Целенаправленные удары по гражданским объектам являются сознательным военным преступлением», – отметили в ВМС.

Напомним, что всю ночь 26 декабря Россия атаковала порты Одесской области, в результате чего повреждены гражданские корабли.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко