Россия беспилотниками атаковала гражданские корабли под флагами Панамы: один из них заходил в порт Украины

30 декабря российские войска ударными БПЛА атаковали гражданские корабли Emmakris III и Captain Karam под флагами Панамы. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.
Судно Captain Karam заходило в украинский порт для загрузки пшеницы.
«Порты и судоходство являются объектами гражданской инфраструктуры. Атаки на них создают угрозу жизни мирных граждан и подрывают глобальную продовольственную безопасность. Целенаправленные удары по гражданским объектам являются сознательным военным преступлением», – отметили в ВМС.
Напомним, что всю ночь 26 декабря Россия атаковала порты Одесской области, в результате чего повреждены гражданские корабли.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко