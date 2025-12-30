«Новая почта» в прифронтовом Кушугуме не закрывается — заявление компании

В прифронтовом поселке Кушугум Запорожского района в соцсетях начали распространяться слухи о якобы прекращении работы отделения «Новой почты». Поводом для тревоги стала публикация в Facebook, где утверждалось, что 31 декабря 2025 года станет последним рабочим днем оператора в населенном пункте.

Местные жители, обеспокоенные ситуацией в прифронтовом поселке, активно обсуждали эту информацию в комментариях. Пользователи писали, что отделение «работает только до Нового года», а также утверждали, что «31.12.2025 — последний день». Эти сообщения вызвали дополнительное беспокойство среди населения, для которого работа почтового оператора остается важной в условиях близости к линии фронта.



При этом на официальном сайте «Новой почты» никаких подтверждений информации о закрытии отделения обнаружено не было.



Редакция «Новостей Донбасса» обратилась за разъяснениями к оператору перевозок. В пресс-службе «Новой почты» опровергли слухи, распространяемые в социальных сетях, и сообщили, что отделение по адресу ул. Центральная, 141а, пгт Кушугум, Запорожский район, не прекращает работу.



Единственным выходным днем станет 1 января 2026 года, а во все остальные дни отделение будет работать в обычном режиме.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что в Донецкой области из-за ухудшения ситуации с безопасностью отделения международного почтового оператора Meest не выдают и не принимают посылки.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»