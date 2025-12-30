Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Армия РФ ударила по Константиновской громаде: погибла работница «Пункта несокрушимости», есть раненый
30 декабря 2025, 17:55

Армия РФ ударила по Константиновской громаде: погибла работница «Пункта несокрушимости», есть раненый

30 декабря российские оккупанты из артиллерии нанесли удар по Константиновской громаде Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

Под обстрел попала гражданская инфраструктура. В результате удара ранения получил один человек.

Позже авиация РФ сбросила на громаду управляемую авиабомбу ФАБ-250. Во время движения вблизи многоквартирного дома погибла женщина. Она была работницей одного из «Пунктов несокрушимости». Это уже второй случай в течение последнего месяца, когда под обстрел попадают сотрудники пунктов.

Напомним, что в результате артиллерийского обстрела города Константиновка 30 декабря погиб еще один человек.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Сергей Горбунов
Места
Константиновская громада
Организации
ВС РФ
Прочее
Война Погибшие раненые обстрелы Пункты несокрушимости
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
14:04
В Керчи жёлтую воду с неприятным запахом признали питьевой
12:59
Силы обороны поразили логистический хаб и склады БПЛА в оккупированном Донецке
11:31
В Евпатории оккупанты обустраивают новые огневые позиции
22:09
В группировке «ДНР» заявили, что «электрички соединят» оккупированную Донетчину с Ростовом
11:57
На оккупированной Луганщине отменили комендантский час на время праздников
09:54
«Танцы на костях»: оккупанты открыли «восстановленный» драмтеатр в Мариуполе
09:14
В захваченном Мелитополе поражена техника и скопление российских оккупантов
16:40
Минсоцполитики: выплаты пенсионерам с оккупированных территорий приостановят без идентификации
12:30
Похищение, пытки и приговор: история узника Кремля — херсонского журналиста Геннадия Осьмака
18:40
В оккупированном Донецке после удара БПЛА вспыхнул пожар
13:36
Жительницу оккупированного Донецка задержали по подозрению в шпионаже
16:26
В оккупированном Бердянске молодежь заставляют убирать жилье военных РФ
16:25
В оккупированном Донецке обогревают уличные емкости с водой с помощью дровяных печей
15:35
Оккупанты заявили о стрельбе в супермаркете Донецка: неизвестный открыл огонь из автомата
14:43
ГУР в аннексированном Крыму уничтожили российские средства ПВО и другие цели оккупантов
07:47
Раненых военных РФ в Крыму и Донецке принуждают к штурмам — «АТЕШ»
22:35
РФ хочет устроить «военные туры» на оккупированном Донбассе — The Times
19:22
«Первого заместителя главы администрации» города Снежное отправили в СИЗО на 2 месяца за взятку
13:53
Причешут потом: в Лисичанске разоблачили фейк о праздничной елке
12:52
В Крыму отключения мобильного интернета становятся постоянными
09:02
На Луганщине возник значительный недобор в «народные дружины» оккупантов: в ОВА рассказали, что известно
14:51
Премьеры не будет. Оккупанты отменили показ спектаклей в Мариупольском драмтеатре, который уничтожили в 2022 году
14:00
Оккупанты снова используют разрушенную ракетами ATACMS базу в Луганске
13:14
Оккупированный Донецк попал под обстрел: есть пострадавший
15:21
В РФ сообщили, когда начнут восстанавливать аэропорты на оккупированных территориях Донбасса
14:24
В школах Крыма появились «учителя» без педагогического образования
11:11
Сопротивление «АТЕШ» провело рекрутинговую акцию в Луганске
18:04
Россиянин пожалел, что в оккупированном Донецке не играет «Шахтёр»
16:16
Украинская ракета ударила по пункту базирования плавсредств оккупантов в аннексированном Крыму
15:39
ВСУ поразили склад боеприпасов, склад и места пусков БПЛА на временно захваченной Донетчине
все новости
20:48
Украинская армия совершила несколько атак на объекты в Крыму: сгорели резервуары с топливом, есть раненые оккупанты
20:08
Зеленский объяснил, почему Путин не хочет референдума в Украине
18:56
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
18:45
«Азов» занял полосу обороны под Добропольем
17:55
Армия РФ ударила по Константиновской громаде: погибла работница «Пункта несокрушимости», есть раненый
17:27
Украинские дроны контролируют все подступы к Покровску – ВСУ
17:07
«Новая почта» в прифронтовом Кушугуме не закрывается — заявление компании
16:56
Россия беспилотниками атаковала гражданские корабли под флагами Панамы: один из них заходил в порт Украины
16:21
Здание, устоявшее под нацистской оккупацией и не выдержавшее «русского мира». В Мариуполе торжественно открыли драмтеатр
15:59
В Константиновке показали уничтожение вражеских FPV-дронов
15:37
В Константиновке при обстреле армии РФ погиб один человек
15:16
Россияне убили настоятеля храма в Покровском районе
14:44
На фронте впервые сбили иранский Shahed-107 FPV-дроном
14:18
DeepState: российские силы расширили контроль под Покровском и продвинулись на Сумщине
14:10
В поселке Краматорского района вспыхнул пожар: детали
14:04
В Керчи жёлтую воду с неприятным запахом признали питьевой
13:23
РФ атаковала Одесскую область дронами: повреждены порт и завод
12:59
Силы обороны поразили логистический хаб и склады БПЛА в оккупированном Донецке
12:56
Песков заявил, что Кремль не обязан предъявлять улики атаки дронов
12:22
СБУ задержала киевлянина за раскрытие позиций ПВО столицы
12:13
Зеленский вручил сертификаты на жилье Героям Украины и семьям погибших военных
11:55
В Белгородской области 19-летний оператор БПЛА убил сослуживцев
11:47
В Краматорске установили елку памяти погибших волонтеров
11:31
В Евпатории оккупанты обустраивают новые огневые позиции
11:24
Оккупанты за сутки обстреляли населенные пункты Донетчины: в ОВА показали последствия
11:10
Экспорт оружия из Германии в Украину упал на 86%: Берлин меняет приоритеты
10:40
Маркировка на сбитом «Шахеде» указывает на оперативное производство БПЛА в России
10:23
У границ НАТО заступил на боевое дежурство ракетный комплекс «Орешник»
09:59
Россия выпустила ракеты и дроны. ПВО сбила 53 российские цели
09:48
Зеленский предложил свободную экономическую зону как вариант урегулирования на Донбассе
все новости
ВИДЕО
Бойцы «Азова». Фото: кадр из видео «Азов» занял полосу обороны под Добропольем
30 декабря, 18:45
Мариупольский драмтеатр. Март, 2022 года Здание, устоявшее под нацистской оккупацией и не выдержавшее «русского мира». В Мариуполе торжественно открыли драмтеатр
30 декабря, 16:21
В Константиновке показали уничтожение вражеских FPV-дронов В Константиновке показали уничтожение вражеских FPV-дронов
30 декабря, 15:59
Беспилотник Shahed-107 в объективе зенитного FPV-дрона «Маґуры». На фронте впервые сбили иранский Shahed-107 FPV-дроном
30 декабря, 14:44
Силы обороны нанесли удар по логистическому хабу. Фото: скриншот Силы обороны поразили логистический хаб и склады БПЛА в оккупированном Донецке
30 декабря, 12:59
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото из открытых источников Песков заявил, что Кремль не обязан предъявлять улики атаки дронов
30 декабря, 12:56

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор