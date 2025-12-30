Армия РФ ударила по Константиновской громаде: погибла работница «Пункта несокрушимости», есть раненый

30 декабря российские оккупанты из артиллерии нанесли удар по Константиновской громаде Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



Под обстрел попала гражданская инфраструктура. В результате удара ранения получил один человек.



Позже авиация РФ сбросила на громаду управляемую авиабомбу ФАБ-250. Во время движения вблизи многоквартирного дома погибла женщина. Она была работницей одного из «Пунктов несокрушимости». Это уже второй случай в течение последнего месяца, когда под обстрел попадают сотрудники пунктов.

Напомним, что в результате артиллерийского обстрела города Константиновка 30 декабря погиб еще один человек.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко