«Азов» занял полосу обороны под Добропольем

Бойцы «Азова». Фото: кадр из видео

12-я бригада специального назначения «Азов» НГУ заняла полосу обороны на Добропольском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.



Подразделения бригады уже выполняют боевые задания в зоне ответственности 1-го корпуса «Азов» НГУ и уничтожают российские силы. Во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины проводятся контрдиверсионные и ударно-розыскные действия, а также укрепление линии обороны на направлении.



«Бригада «Азов» значительно усилит огневую мощь и способности корпуса по поиску и ликвидации сил ВС РФ», – отметили в «Азове».

Напомним, что украинские дроны контролируют все подступы к городу Покровску Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко