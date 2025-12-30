«Главное, чтобы россияне не боялись»: Зеленский заявил, что готов к любому формату встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украинская сторона считает, что в январе есть возможность для общей встречи лидеров Европы, США и Украины. Об этом в комментарии журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, есть документы, которые будут точно готовы в январе для подписания.



«Это уже зависит от возможностей и желания сторон подписать. И мы поднимали вопрос насчет встречи с россиянами. Я сказал президенту Трампу и европейским лидерам, что готов к любому формату встречи с Путиным. Я не боюсь любого формата нашей встречи. Главное, чтобы россияне не боялись», – отметил Зеленский.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко