Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
«Главное, чтобы россияне не боялись»: Зеленский заявил, что готов к любому формату встречи с Путиным
30 декабря 2025, 21:35

«Главное, чтобы россияне не боялись»: Зеленский заявил, что готов к любому формату встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украинская сторона считает, что в январе есть возможность для общей встречи лидеров Европы, США и Украины. Об этом в комментарии журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, есть документы, которые будут точно готовы в январе для подписания.

«Это уже зависит от возможностей и желания сторон подписать. И мы поднимали вопрос насчет встречи с россиянами. Я сказал президенту Трампу и европейским лидерам, что готов к любому формату встречи с Путиным. Я не боюсь любого формата нашей встречи. Главное, чтобы россияне не боялись», – отметил Зеленский.

Напомним, что Зеленский объяснил, почему Путин не хочет референдума в Украине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Владимир Путин Дональд Трамп Владимир Зеленский
Прочее
Война Переговоры Мирный план
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:30
«Концерты и танцы, где были убиты мирные жители»: в МИД Украины осудили празднования оккупантов в Мариупольском драмтеатре
14:04
В Керчи жёлтую воду с неприятным запахом признали питьевой
12:59
Силы обороны поразили логистический хаб и склады БПЛА в оккупированном Донецке
11:31
В Евпатории оккупанты обустраивают новые огневые позиции
22:09
В группировке «ДНР» заявили, что «электрички соединят» оккупированную Донетчину с Ростовом
11:57
На оккупированной Луганщине отменили комендантский час на время праздников
09:54
«Танцы на костях»: оккупанты открыли «восстановленный» драмтеатр в Мариуполе
09:14
В захваченном Мелитополе поражена техника и скопление российских оккупантов
16:40
Минсоцполитики: выплаты пенсионерам с оккупированных территорий приостановят без идентификации
12:30
Похищение, пытки и приговор: история узника Кремля — херсонского журналиста Геннадия Осьмака
18:40
В оккупированном Донецке после удара БПЛА вспыхнул пожар
13:36
Жительницу оккупированного Донецка задержали по подозрению в шпионаже
16:26
В оккупированном Бердянске молодежь заставляют убирать жилье военных РФ
16:25
В оккупированном Донецке обогревают уличные емкости с водой с помощью дровяных печей
15:35
Оккупанты заявили о стрельбе в супермаркете Донецка: неизвестный открыл огонь из автомата
14:43
ГУР в аннексированном Крыму уничтожили российские средства ПВО и другие цели оккупантов
07:47
Раненых военных РФ в Крыму и Донецке принуждают к штурмам — «АТЕШ»
22:35
РФ хочет устроить «военные туры» на оккупированном Донбассе — The Times
19:22
«Первого заместителя главы администрации» города Снежное отправили в СИЗО на 2 месяца за взятку
13:53
Причешут потом: в Лисичанске разоблачили фейк о праздничной елке
все новости
23:30
«Концерты и танцы, где были убиты мирные жители»: в МИД Украины осудили празднования оккупантов в Мариупольском драмтеатре
23:02
В Донецкой области российские войска с разных сторон пытаются форсировать реку Северский Донец – ВСУ
21:59
БПЛА атаковали оккупированный город Ровеньки на Луганщине: сообщают о пожаре на нефтебазе
21:35
«Главное, чтобы россияне не боялись»: Зеленский заявил, что готов к любому формату встречи с Путиным
20:48
Украинская армия совершила несколько атак на объекты в Крыму: сгорели резервуары с топливом, есть раненые оккупанты
20:08
Зеленский объяснил, почему Путин не хочет референдума в Украине
18:56
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
18:45
«Азов» занял полосу обороны под Добропольем
17:55
Армия РФ ударила по Константиновской громаде: погибла работница «Пункта несокрушимости», есть раненый
17:27
Украинские дроны контролируют все подступы к Покровску – ВСУ
17:07
«Новая почта» в прифронтовом Кушугуме не закрывается — заявление компании
16:56
Россия беспилотниками атаковала гражданские корабли под флагами Панамы: один из них заходил в порт Украины
16:21
Здание, устоявшее под нацистской оккупацией и не выдержавшее «русского мира». В Мариуполе торжественно открыли драмтеатр
15:59
В Константиновке показали уничтожение вражеских FPV-дронов
15:37
В Константиновке при обстреле армии РФ погиб один человек
15:16
Россияне убили настоятеля храма в Покровском районе
14:44
На фронте впервые сбили иранский Shahed-107 FPV-дроном
14:18
DeepState: российские силы расширили контроль под Покровском и продвинулись на Сумщине
14:10
В поселке Краматорского района вспыхнул пожар: детали
14:04
В Керчи жёлтую воду с неприятным запахом признали питьевой
все новости
ВИДЕО
Лодка оккупантов на Северском Донце. Фото: кадр из видео В Донецкой области российские войска с разных сторон пытаются форсировать реку Северский Донец – ВСУ
30 декабря, 23:02
Последствия атаки на нефтебазу в Ровеньках. Фото: соцсети БПЛА атаковали оккупированный город Ровеньки на Луганщине: сообщают о пожаре на нефтебазе
30 декабря, 21:59
Бойцы «Азова». Фото: кадр из видео «Азов» занял полосу обороны под Добропольем
30 декабря, 18:45
Мариупольский драмтеатр. Март, 2022 года Здание, устоявшее под нацистской оккупацией и не выдержавшее «русского мира». В Мариуполе торжественно открыли драмтеатр
30 декабря, 16:21
В Константиновке показали уничтожение вражеских FPV-дронов В Константиновке показали уничтожение вражеских FPV-дронов
30 декабря, 15:59
Беспилотник Shahed-107 в объективе зенитного FPV-дрона «Маґуры». На фронте впервые сбили иранский Shahed-107 FPV-дроном
30 декабря, 14:44
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор