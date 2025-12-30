БПЛА атаковали оккупированный город Ровеньки на Луганщине: сообщают о пожаре на нефтебазе

Последствия атаки на нефтебазу в Ровеньках. Фото: соцсети

Вечером 30 декабря БПЛА атаковали оккупированный город Ровеньки Луганской области. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Трикутник».



В городе прогремели мощные взрывы. Под ударом оказалась нефтебаза.



По данным канала, в результате атаки загорелись резервуары с топливом.



Информацию об атаке на город подтверждают и в местных пророссийских пабликах.



Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник и оккупационный «мэр» Ровеньков Андрей Рубанцов пока не комментировали атаку на город.

Напомним, что украинская армия совершила несколько атак на объекты в Крыму, в результате чего сгорели резервуары с топливом и есть раненые оккупанты.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко