В Донецкой области российские войска с разных сторон пытаются форсировать реку Северский Донец – ВСУ

Лодка оккупантов на Северском Донце. Фото: кадр из видео

Войска России продолжают попытки форсировать реку Северский Донец и совершать рейды из города Северск в направлении села Дроновка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 81-й аэромобильной бригады ВСУ.



По данным военных, ситуация в Дроновке остается сложной, но контролируется подразделениями бригады.



«Противник не оставляет попыток форсировать Северский Донец как со стороны Серебрянского леса, так и со стороны поселка Ямполь. Почти ежедневно враг пытается транспортировать живую силу через реку, чтобы создать угрозу подразделениям ВСУ в Дроновке. За прошедшие сутки противник пытался на моторизованной лодке высадить десант. Подразделение БПС уничтожило группу в момент высадки и не допустило просачивания противника», – сказали в бригаде.



Оккупанты также предпринимают попытки добраться к Дроновке с юго-востока. Одиночные группы из Северска совершают рейды, перемещаясь через находящуюся на юге реку Бахмутка. Чтобы предотвратить перемещение личного состава ВС РФ, бойцы 81-й ОАЭМБр с помощью дрона-бомбера уничтожили переправу. Личный состав в количестве трех захватчиков ликвидирован.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко