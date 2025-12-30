«Концерты и танцы, где были убиты мирные жители»: в МИД Украины осудили празднования оккупантов в Мариупольском драмтеатре

Празднования оккупантов в Мариупольском драмтеатре. Фото: глава группировки «ДНР» Денис Пушилин

В марте 2022 года Россия сбросила авиабомбу на Мариупольский драматический театр, где прятались сотни людей, среди которых были дети. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.



Как сказали в ведомстве, оккупанты намеренно превратили это место в братскую могилу, совершив таким образом вопиющее военное преступление.



«Перед театром было написано слово «ДЕТИ», чтобы безошибочно дать понять, что внутри от нападения России прячутся гражданские люди, в том числе молодые жители Мариуполя. Для России это послужило не поводом остановиться, а еще одним поводом для удара. В декабре 2025 года – через три года – Россия проводит праздничные мероприятия, сопровождаемые танцами, концертами и празднованиями, по случаю так называемого «повторного открытия» театра на том же месте, где были убиты мирные жители Мариуполя. Это умышленный террор и намеренная попытка избежать ответственности. Россия должна быть привлечена к ответственности за унесенные жизни невинных людей и за совершение геноцида против украинского народа», – отметили в МИД.

Напомним, что 28 декабря оккупанты открыли «восстановленный» Мариупольским драмтеатр.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко