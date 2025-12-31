Армия РФ за сутки обстреляла несколько населенных пунктов Донетчины: погибли три человека, еще четыре – ранены

За 30 декабря россияне убили трех жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



В результате обстрелов два человека погибли в городе Константиновка и один – в поселке Алексеево-Дружковка.



Еще четыре человека в области за сутки получили ранения: один – в Константиновке, один – в городе Краматорск, один – в Алексеево-Дружковке и один – в селе Сергеевка.

Напомним, что в Константиновке в результате удара оккупантов погибла работница «Пункта несокрушимости».

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко