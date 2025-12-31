Ночью Белая Церковь попала под российский обстрел, есть раненые

Россияне атаковали Белую Церковь. Фото: Киевская ОВА

Российские оккупанты ночью нанесли удар по городу Белая Церковь Киевской области. Известно о двух пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации.



«Пострадали двое наших людей. Мужчина 1964 года рождения получил осколочные ранения руки и головы. У женщины 1977 года рождения — острая реакция на стресс», — говорится в сообщении.





Медики оказали необходимую помощь.



Повреждены два многоэтажных жилых дома — выбиты окна, повреждены балконы.



Ранее мы писали, что вечером 30 декабря российская армия ударила по городу Славянск Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»