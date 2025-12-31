В Новосибирске подожгли вышку связи возле авиабазы

Фото: АТЕШ

Военное движение украинцев и крымских татар «АТЕШ» заявило об уничтожении вышки связи вблизи авиабазы Толмачёво в Новосибирске. По информации сопротивления, объект использовался для военных нужд и обеспечивал связь для подразделений российских силовых структур.



Как сообщают активисты, уничтоженная вышка обеспечивала защищённое управление и коммуникацию для частей, базирующихся на авиабазе Толмачёво, включая 337-й отдельный вертолётный полк, 10-ю отдельную авиационную эскадрилью Росгвардии и 21-ю авиационную комендатуру.

Вышка также использовалась для перехвата и прослушивания гражданских и военных коммуникаций в регионе. Выведение объекта из строя значительно осложнило управление силами РФ и лишило их важного инструмента разведки.

В «АТЕШ» подчеркнули, что уничтожение военной инфраструктуры наносит ощутимый ущерб боеспособности российских войск. Кроме того, по словам сопротивления, местные власти предпочли скрыть инцидент, что лишь подчёркивает их уязвимость и страх перед деятельностью активистов.

"ATESH" partisans burned down a communication tower near the Tolmachevo Air Base in Novosibirsk pic.twitter.com/Iw6K7DxjeD — Greyskull (@FreudGreyskull) December 31, 2025

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»