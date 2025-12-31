Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Беспилотники атаковали комбинат Росрезерва в Ярославской области: на местной нефтебазе масштабный пожар
31 декабря 2025, 10:06

Пожар на нефтебазе в Рыбинске. Фото: кадр из видео Пожар на нефтебазе в Рыбинске. Фото: кадр из видео

Утром 31 декабря атаковали ФГКУ комбинат «Темп» Росрезерва в городе Рыбинск Ярославской области РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале Exilenova+.

Судя по опубликованным видео, на местной нефтебазе возник масштабный пожар.

«Рыбинск расположен на большой речной системе Волги, имеет железнодорожное сообщение и служит транзитным и логистическим узлом – это делает нефтебазу в городе важной точкой для хранения и распределения нефтепродуктов в северо-восточном регионе РФ», – отметили в канале.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил атаку БПЛА на регион.

Напомним, что вечером 30 декабря БПЛА атаковали оккупированный город Ровеньки на Луганщине, в результате чего загорелась нефтебаза.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

Волга Ярославская область
Пожар Комбинат Война нефтебаза Атака БПЛА
«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
