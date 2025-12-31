Родинское находится под контролем ВСУ

Украинские военнослужащие контролируют населенный пункт Родинское Покровской громады Донецкой области. Об этом сообщила группировка войск «Восток».



«Силы обороны Украины удерживают Родинское, несмотря на лживые заявления оккупантов», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что военные РФ, которым удается проникнуть в город, обнаруживаются и уничтожаются всеми имеющимися средствами. Боевая работа продолжается круглосуточно.







Ранее мы писали, что в оборонном ведомстве РФ 28 декабря заявили, что город Родинское Покровского района Донецкой области был оккупирован российскими войсками. Однако в ОК «Восток» опровергли эту информацию. Бои за город продолжаются.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»