Под Покровском артиллеристы ВСУ уничтожили российскую колонну на багги
31 декабря 2025, 11:00

Под Покровском артиллеристы ВСУ уничтожили российскую колонну на багги

Удары артиллерии ВСУ по оккупантам в районе Покровска Удары артиллерии ВСУ по оккупантам в районе Покровска

В сети появилось видео уничтожения российской колонны на «багги» под Покровском. Кадры были опубликованы на официальной странице 55-й отдельной артиллерийской бригады «Запорожская Сечь».

По словам артиллеристов, благодаря скоординированной работе огневых групп наступление противника было сорвано, а враг понёс потери в технике и живой силе.

«Борьба продолжается», — отметили в бригаде.

Операторы передали координаты штурмовой мотогруппы, которая на короткое время остановилась на проезжей части. Именно в этот момент украинские артиллеристы нанесли точные удары.

В ликвидации колонны участвовали САУ «Богдана» и французские САУ CAESAR. В результате работы огневых групп было уничтожено 2 и повреждено 4 квадроцикла, ликвидировано трое оккупантов, ещё четверо получили ранения.



В целом, за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1000 человек. Также украинские военные уничтожили четыре танка, четыре боевые бронированные машины, 33 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 127 единиц автомобильной техники и одну единицу специальной техники оккупантов.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

