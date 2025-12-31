Стало известно количество авиабомб и ракет, выпущенных РФ в 2025 году

По данным инициативы UNITED24, в 2025 году Россия нанесла по территории Украины более 60 тысяч управляемых авиабомб, около 2,4 тысячи ракет и свыше 100 тысяч беспилотников. Информация опубликована на странице организации в сети X.
Интерактивные карты, отслеживающие воздушные тревоги и другие угрозы, зафиксировали более 19 033 сигналов воздушной тревоги.
Чаще всего под угрозу обстрелов попадали Харьковская, Запорожская, Сумская, Днепропетровская и Донецкая области.
В частности, в Славянске под удар управляемых авиабомб попал Центральный рынок города, что привело к разрушению гражданской инфраструктуры.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
