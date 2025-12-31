Украинский зенитный FPV уничтожил российский дрон Shahed в воздухе

Перехват Shahed зенитным FPV-дроном.

В украинских Telegram-каналах появилось видео момента перехвата российского ударного беспилотника Shahed с помощью зенитного FPV-дрона Сил обороны Украины.



На опубликованных кадрах видно, как вражеский БПЛА длительное время маневрирует в воздухе, уклоняясь от огня мобильной огневой группы с земли. Однако спустя некоторое время в небе появляется FPV-перехватчик ВСУ, который за считанные секунды догоняет беспилотник российских войск и уничтожает его точным ударом.



Ранее в украинском сегменте соцсетей также публиковалось видео первого подтвержденного поражения иранского ударного беспилотника Shahed-107 с применением зенитного FPV-дрона.



Напомним, во время последней массированной воздушной атаки РФ силы противовоздушной обороны Украины ночью уничтожили более 100 вражеских беспилотников.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»