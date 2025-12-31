В Белгородской области РФ при обстреле есть жертва и раненые

Белгородская область РФ попала под атаку беспилотников. Известно, что один человек погиб, еще трое — пострадали. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



«В селе Первое Цепляево Шебекинского округа в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль погиб мужчина», — отметил он.



Кроме того, три человека, которые находились в машине, получили ранения. Их доставили в больницу. У женщины и мужчины диагностировали осколочные ранения плеча и предплечья. Третий пострадавший получил множественные осколочные ранения головы, грудной клетки и живота.



Ранее мы писали, что ночью 31 декабря российские войска ударными беспилотниками массированно атаковали Одессу.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»