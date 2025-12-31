Стало известно, сколько россияне заплатили за войну с Украиной

Фото: СВР Украины

С начала полномасштабной войны против Украины финансовая нагрузка на российских налогоплательщиков достигла примерно 550 миллиардов долларов. Эта сумма сопоставима с 24 годовыми бюджетами РФ на высшее образование или 22 бюджетами на здравоохранение. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.



В разведке отмечают, что значительная часть военных расходов Кремля скрыта. В настоящее время 59% военного бюджета России засекречены. Только за первые три квартала 2025 года по «открытым» статьям было израсходовано 4,816 трлн рублей, тогда как по закрытым — 7,038 трлн рублей. В годовом выражении объем скрытых расходов вырос на 39%.



Финансирование войны российские власти все активнее перекладывают на население — через новые налоги, инфляцию и рост цен. В условиях, когда любая антивоенная критика фактически приравнивается к «измене», пространство для публичного недовольства практически исчезло. В результате в 2022–2025 годах цены в России росли непрерывно.



Особенно ощутимым стало подорожание энергоресурсов. «Газпром» компенсировал потерю европейских рынков за счет внутренних потребителей: средняя стоимость коммунальных услуг выросла на 43%, а на следующий год уже анонсировано новое повышение примерно на 14%. Цены на топливо увеличились на 29–35%, и, по прогнозам, эта тенденция сохранится и в 2026 году.



Резко подорожала и недвижимость. В 2022–2025 годах цены выросли на 50%, в 2026 году ожидается дополнительный рост на 6–7%, а в Москве — до 20%.



Наиболее болезненным для россиян стало удорожание продуктов питания. Молочная продукция подорожала на 62%, мясо — на 41%. Прогнозы на 2026 год предполагают дальнейший рост цен на продовольствие на десятки процентов.



На этом фоне даже праздничные настроения в стране остаются подавленными: по данным социологов, 54% россиян раздражают подарки, связанные с саморазвитием и здоровым образом жизни.

Напомним, производственный сектор России в декабре 2025 года сократился рекордными темпами с марта 2022 года из-за резкого падения объемов выпуска продукции и новых заказов.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»