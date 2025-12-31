Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Стало известно, сколько россияне заплатили за войну с Украиной
31 декабря 2025, 15:15

Стало известно, сколько россияне заплатили за войну с Украиной

Фото: СВР Украины Фото: СВР Украины

С начала полномасштабной войны против Украины финансовая нагрузка на российских налогоплательщиков достигла примерно 550 миллиардов долларов. Эта сумма сопоставима с 24 годовыми бюджетами РФ на высшее образование или 22 бюджетами на здравоохранение. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

В разведке отмечают, что значительная часть военных расходов Кремля скрыта. В настоящее время 59% военного бюджета России засекречены. Только за первые три квартала 2025 года по «открытым» статьям было израсходовано 4,816 трлн рублей, тогда как по закрытым — 7,038 трлн рублей. В годовом выражении объем скрытых расходов вырос на 39%.

Финансирование войны российские власти все активнее перекладывают на население — через новые налоги, инфляцию и рост цен. В условиях, когда любая антивоенная критика фактически приравнивается к «измене», пространство для публичного недовольства практически исчезло. В результате в 2022–2025 годах цены в России росли непрерывно.

Особенно ощутимым стало подорожание энергоресурсов. «Газпром» компенсировал потерю европейских рынков за счет внутренних потребителей: средняя стоимость коммунальных услуг выросла на 43%, а на следующий год уже анонсировано новое повышение примерно на 14%. Цены на топливо увеличились на 29–35%, и, по прогнозам, эта тенденция сохранится и в 2026 году.

Резко подорожала и недвижимость. В 2022–2025 годах цены выросли на 50%, в 2026 году ожидается дополнительный рост на 6–7%, а в Москве — до 20%.

Наиболее болезненным для россиян стало удорожание продуктов питания. Молочная продукция подорожала на 62%, мясо — на 41%. Прогнозы на 2026 год предполагают дальнейший рост цен на продовольствие на десятки процентов.

На этом фоне даже праздничные настроения в стране остаются подавленными: по данным социологов, 54% россиян раздражают подарки, связанные с саморазвитием и здоровым образом жизни.

Напомним, производственный сектор России в декабре 2025 года сократился рекордными темпами с марта 2022 года из-за резкого падения объемов выпуска продукции и новых заказов.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Рф
Прочее
расходы Кремля на войну Финансирование войны стоимость коммунальных услуг налоги для россиян
Организации
служба внешней разведки Украины

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:43
ВСУ поразили пять пунктов дислокации войск РФ в оккупированном Селидово: под удар попало спецподразделение «Рубикон»
12:04
«Мадяр» показал кадры атаки украинских БПЛА на нефтебазу в оккупированных Ровеньках
23:30
«Концерты и танцы, где были убиты мирные жители»: в МИД Украины осудили празднования оккупантов в Мариупольском драмтеатре
14:04
В Керчи жёлтую воду с неприятным запахом признали питьевой
12:59
Силы обороны поразили логистический хаб и склады БПЛА в оккупированном Донецке
11:31
В Евпатории оккупанты обустраивают новые огневые позиции
22:09
В группировке «ДНР» заявили, что «электрички соединят» оккупированную Донетчину с Ростовом
11:57
На оккупированной Луганщине отменили комендантский час на время праздников
09:54
«Танцы на костях»: оккупанты открыли «восстановленный» драмтеатр в Мариуполе
09:14
В захваченном Мелитополе поражена техника и скопление российских оккупантов
16:40
Минсоцполитики: выплаты пенсионерам с оккупированных территорий приостановят без идентификации
12:30
Похищение, пытки и приговор: история узника Кремля — херсонского журналиста Геннадия Осьмака
18:40
В оккупированном Донецке после удара БПЛА вспыхнул пожар
13:36
Жительницу оккупированного Донецка задержали по подозрению в шпионаже
16:26
В оккупированном Бердянске молодежь заставляют убирать жилье военных РФ
16:25
В оккупированном Донецке обогревают уличные емкости с водой с помощью дровяных печей
15:35
Оккупанты заявили о стрельбе в супермаркете Донецка: неизвестный открыл огонь из автомата
14:43
ГУР в аннексированном Крыму уничтожили российские средства ПВО и другие цели оккупантов
07:47
Раненых военных РФ в Крыму и Донецке принуждают к штурмам — «АТЕШ»
22:35
РФ хочет устроить «военные туры» на оккупированном Донбассе — The Times
все новости
17:08
Российская армия оккупировала село на Сумщине и продвинулась на Донетчине – DeepState
17:00
На оккупированной части Донбасса проблемы с водой, жильем и медициной: как выживают люди
15:53
Украинский зенитный FPV уничтожил российский дрон Shahed в воздухе
15:50
Более 10 тысяч оккупантов попали в плен за время полномасштабной войны
15:43
ВСУ поразили пять пунктов дислокации войск РФ в оккупированном Селидово: под удар попало спецподразделение «Рубикон»
15:32
Поселок Котлино на Покровском направлении находится под контролем ВСУ
15:15
Стало известно, сколько россияне заплатили за войну с Украиной
14:50
В Белгородской области РФ при обстреле есть жертва и раненые
14:24
Атака дронов на Запорожье: в городе вспыхнули пожары
14:13
Россия ночью и утром ударила по энергетике Донетчины: в области значительное количество абонентов без света
13:59
Москва стремится сорвать прогресс в достижении мира — Каллас прокомментировала «атаку на резиденцию Путина»
12:57
Известно, сколько бомб, ракет и БПЛА выпустила РФ на Украину за год
12:52
Европа обсуждает ввод до 15 тыс. военных для контроля перемирия в Украине
12:12
Президент присвоил звание Героя Украины полковнику Геннадию Куцому
12:04
«Мадяр» показал кадры атаки украинских БПЛА на нефтебазу в оккупированных Ровеньках
11:36
Повреждены дома и автомобили: армия РФ за сутки атаковала населенные пункты Донетчины
11:33
Стало известно количество авиабомб и ракет, выпущенных РФ в 2025 году
11:00
Под Покровском артиллеристы ВСУ уничтожили российскую колонну на багги
10:39
Родинское находится под контролем ВСУ
10:06
Беспилотники атаковали комбинат Росрезерва в Ярославской области: на местной нефтебазе масштабный пожар
все новости
ВИДЕО
Перехват Shahed зенитным FPV-дроном. Украинский зенитный FPV уничтожил российский дрон Shahed в воздухе
31 декабря, 15:53
Котлино остается под контролем Сил обороны Украины. Фото: скриншот Поселок Котлино на Покровском направлении находится под контролем ВСУ
31 декабря, 15:32
Атака на нефтебазу в оккупированных Ровеньках. Фото: кадр из видео «Мадяр» показал кадры атаки украинских БПЛА на нефтебазу в оккупированных Ровеньках
31 декабря, 12:04
Удары артиллерии ВСУ по оккупантам в районе Покровска Под Покровском артиллеристы ВСУ уничтожили российскую колонну на багги
31 декабря, 11:00
Родинское находится под контролем ВСУ Родинское находится под контролем ВСУ
31 декабря, 10:39
Пожар на нефтебазе в Рыбинске. Фото: кадр из видео Беспилотники атаковали комбинат Росрезерва в Ярославской области: на местной нефтебазе масштабный пожар
31 декабря, 10:06
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор