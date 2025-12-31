Поселок Котлино на Покровском направлении находится под контролем ВСУ

Котлино остается под контролем Сил обороны Украины. Фото: скриншот

Поселок Котлино Покровской громады Донецкой области не захватили российские оккупанты. Эту информацию подтвердили в пресс-службе 152 отдельной егерской бригады.



«Российская пропаганда в очередной раз пытается выдать желаемое за действительное. На этот раз в информационном пространстве появились заявления о якобы захвате населенного пункта Котлине. Официально заявляем: данная информация не соответствует действительности. Котлино остается под контролем Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.







В ведомстве добавили, что Силы обороны уничтожают пехоту и технику российских солдат.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»