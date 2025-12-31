ВСУ поразили пять пунктов дислокации войск РФ в оккупированном Селидово: под удар попало спецподразделение «Рубикон»

Оккупированное Селидово. Фото: карта Google

Украинские дроны поразили три пункта дислокации российского спецподразделения «Рубикон-Д» в оккупированном городе Селидово Донецкой области. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди.



Также украинские бойцы беспилотниками поразили два пункта дислокации живой силы 74-й мотострелковой бригады и 589-го мотострелкового полка ВС РФ в Селидово.

Напомним, что «Мадяр» показал кадры атаки украинских БПЛА на нефтебазу в оккупированном городе Ровеньки Луганской области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко