ВСУ поразили пять пунктов дислокации войск РФ в оккупированном Селидово: под удар попало спецподразделение «Рубикон»
31 декабря 2025, 15:43

Оккупированное Селидово. Фото: карта Google Оккупированное Селидово. Фото: карта Google

Украинские дроны поразили три пункта дислокации российского спецподразделения «Рубикон-Д» в оккупированном городе Селидово Донецкой области. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди.

Также украинские бойцы беспилотниками поразили два пункта дислокации живой силы 74-й мотострелковой бригады и 589-го мотострелкового полка ВС РФ в Селидово.

Напомним, что «Мадяр» показал кадры атаки украинских БПЛА на нефтебазу в оккупированном городе Ровеньки Луганской области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

