Более 10 тысяч оккупантов попали в плен за время полномасштабной войны

За время вторжения более 10 000 солдат РФ попали в плен. Фото: Коордштаб

За время полномасштабного вторжения более 10 000 российских оккупантов попали в плен, 40% имеют судимости, чаще всего — за кражи, наркотики, грабеж и разбой, тяжкие телесные повреждения и убийства. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.



«Проект «Хочу жить» впервые публикует комплексную статистику о более чем 10 000 российских военнослужащих, попавших в плен во время полномасштабного вторжения. Количество россиян, сдающихся в плен, с каждым годом растет», — говорится в сообщении.



За неполный 2025 год в плен попало больше российских военных, чем за 2022 и 2023 годы. В среднем каждую неделю сдаются от 60 до 90 военнослужащих ВС РФ, а в августе 2024 года этот показатель достигал 350 человек в неделю. С июня 2023 года российские солдаты попадают в плен чаще, чем украинские в российский.



Больше всего пленных было взято в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области, Курской области и Пологовском районе Запорожской области.



Лишь 7% пленных россиян имеют высшее образование, тогда как 30% не закончили даже школу. До войны 38% были безработными. Почти половина имеют детей, в том числе 8% – троих и более. Сотни человек попали в плен с тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, диабетом и психическими расстройствами.



В 2025 году резко возросло количество иностранных наемников в плену. Еженедельно 2–3 пленных оказываются завербованными гражданами третьих стран. В целом почти 7% всех российских военнопленных в Украине — это иностранцы из 40 стран мира.



Ранее мы писали, что во время штурма позиций в селе Шахово Покровского района Донецкой области российские оккупанты взяли в плен двух военнослужащих ВСУ 27 декабря.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»