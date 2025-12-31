На оккупированной части Донбасса проблемы с водой, жильем и медициной: как выживают люди

На захваченных территориях проблемы с медициной. Фото: скриншот

Жители захваченной части Донбасса все чаще стали жаловаться на отсутствие базовых потребностей. Проблемы оккупации — вода по графику, потеря жилья и деградация медицины. Об этом рассказывается в сюжете «Новостей Донбасса».



«Чего они хотят от Нового года, это они хотят мира, стабильности. Про какие-то политические лозунги тут речь не идет. Люди устали, устали от войны, они хотят, чтобы тут не было военных, чтобы все это милитарное было от них как можно дальше. И поэтому вот эти пожелания мира «хотим мира» - это все в таком широком смысле имеется в виду, чтобы просто этих людей оставили в покое», сообщила редакторка сайта «Реальная газета» Елена Фетисова.



Одна из самых болезненных тем — жилье. В оккупированном Мариуполе люди четвертый год слезно просят дать им крышу над головой. Мариупольцам предлагают так называемое муниципальное жилье, или как его еще называют оккупанты «бесхозяйное» — квартиры людей, которые погибли, были вынуждены уехать или жилье тех, кто не переоформил документы по российскому законодательству.



«Мариупольцы понимают, что это, в общем то, не их собственность. И очень часто есть Ситуации, когда люди просто отказываются от такого жилья. Но альтернативы пока этому нет, и оккупанты в принципе предложить ничего не могут взамен. Поэтому люди вынуждены как-то ютиться у знакомых, снимать его за какие-то деньги», — рассказывает выпускающая редакторка сайта 0629.com.ua Алена Калякина.



Известно, что в городе активно строят новые дома, но квартиры в них продаются по ипотечным программам РФ. Местные жители, потерявшие все, такую ипотеку позволить себе не могут. В результате в городе появляются новые кварталы, а люди, которые жили здесь десятилетиями, остаются без крыши над головой. В местных пабликах мариупольцы пишут, что чувствуют себя «бомжами в родном городе».



Кроме того, мариупольцы страдают на отсутствие нормальной работы. Как отмечается, работа у людей временная.



Похожая ситуация и в других населенных пунктах Донецкой области. Это создает атмосферу постоянного страха и неопределенности. «Администрация» Луганской области заявила о сносе так называемых «аварийных домов», однако неизвестно, где будут жить люди. В середине года так называемые власти обещали завершить процедуру к концу 2025 года, но ситуация не сдвинулась с места.



«Я общалась с жителями домов, которые называют аварийными. И на самом деле это постройка 40 х годов. Оно старое, но она добротная, она с высокими потолками, она достаточно теплая, просто старая. И люди говорят, что какого-то аналогичного жилья, огромной площади с огромными комнатами и высокими потолками им не дадут, потому что такого просто не строят», — заявила редакторка сайта «Реальная газета» Елена Фетисова.



В Луганске строительство новых домов в стадии котлована. То, что сейчас сдают в эксплуатацию – было построено еще до 2014 года, потом оккупанты заморозили эти объекты, а сейчас продают их в ипотеку.



«Таких случаев, когда вот после 22-го года нашли место, вырыли котлован, там что-то построили. Такого еще не было. Каждый день оккупационная администрация на своих ресурсах вываливает огромное количество наполеоновских планов про то, как они откроют здесь IT кластер. В Рубежном, разрушенном россиянами, построят десятки новых ЖК или десятки бассейнов. Все это оно каждый день вываливается. Но каких-то реальных каких то примеров того, что взяли и сделали нормально, нет», дополнила редакторка сайта «Реальная газета» Елена Фетисова.



Одна из самых глобальных проблем — вода. Почти весь год оккупированная Донецкая область живет в условиях жесткого дефицита водоснабжения. В Донецке, Макеевке, Мариуполе вода подается по графику — в лучшем случае на несколько часов в сутки, а иногда раз в три дня или раз в неделю.



На Луганщине ситуация не так критична, это связано с тем, что в регионе больше подземных источников и меньше шахт, и поэтому проблема воды там стоит менее остро, а на севере области, где шахт достаточно – она тянется годами с начала оккупации.



Подобная ситуация в оккупированном Бердянске, Мелитополе Запорожской области. После разрушения оккупантами Каховской ГЭС в 2023 году основной водный источник для юга Запорожской области был утрачен. Российские оккупационные власти не восстановили стабильный централизованный водопровод, который ранее обеспечивал питьевую воду для населения.



Люди запасаются водой в бутылках, ведрах и баках. В многоэтажках вода часто не доходит до верхних этажей из-за слабого давления. Жители рассказывают, что носят воду из подвалов или с улицы, поднимая ее на себе на пятый, седьмой, девятый этаж. Эту воду используют в том числе для туалета — смыва, элементарной гигиены, иногда даже для стирки. Мыться регулярно становится невозможным, особенно для семей с детьми и пожилых людей.



Качество воды в кранах — отдельная проблема. Она часто мутная, с запахом, ржавым оттенком или с бактериями. Ее боятся пить без кипячения, а иногда используют только для технических нужд.



«И как это решить эту проблему, оккупационная администрация не знает и даже не обещает. То есть людям обещают просто, ну, чтобы вода хотя бы иногда у них была. Это очень далеко от нашей нормы, когда у нас вода в кране постоянно есть. И у них норма, нормальная норма очень такая заниженная и размытая. Вот воду вам дают не один раз. Вот, например, в Антраците - не один раз в неделю, а три раза в неделю. И люди говорят спасибо», — дополнила редакторка сайта «Реальная газета» Елена Фетисова.



По словам Калякиной, люди надеются, возможно, на обильные снегопады, которые хоть как-то добавят воды в водохранилище. Но пока ситуация очень и очень проблемная, люди ходят за водой, стоят в очереди.



Третья ключевая проблема — медицина. В Мариуполе и других оккупированных городах система здравоохранения деградирует с каждым годом. Не хватает медиков, оборудования и лекарств. Часть медперсонала уехала, часть мобилизовали, больницы и поликлиники работают с перегрузкой.



Фетисова добавила, что в Луганске в последние пару лет происходит показушный ремонт.



