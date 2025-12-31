Российская армия оккупировала село на Сумщине и продвинулась на Донетчине – DeepState

Войска России оккупировали село Новониколаевка Сумской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.
Россияне также продвинулись вблизи поселка Варачино и села Грабовское на Сумщине.
Кроме того, захватчики продвинулись возле села Молодецкое в Донецкой области.
По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили 35 штурмов, в частности вблизи Молодецкого.
Напомним, что в Донецкой области российские войска с разных сторон пытаются форсировать реку Северский Донец.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко