Российская армия оккупировала село на Сумщине и продвинулась на Донетчине – DeepState

Оккупированная Новониколаевка. Фото: карта DeepState

Войска России оккупировали село Новониколаевка Сумской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Россияне также продвинулись вблизи поселка Варачино и села Грабовское на Сумщине.



Кроме того, захватчики продвинулись возле села Молодецкое в Донецкой области.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили 35 штурмов, в частности вблизи Молодецкого.

Напомним, что в Донецкой области российские войска с разных сторон пытаются форсировать реку Северский Донец.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко