«АТЕШ» активизировал агитацию в оккупированном Луганске

Фото: АТЕШ

Подпольное движение «АТЕШ» активизировало информационное сопротивление в оккупированном Луганске накануне новогодних праздников. Как сообщили представители движения в Telegram, их агенты провели очередную агитационную акцию в разных районах города.

Листовки с призывами к сопротивлению и информационными материалами появились в местах с постоянным скоплением людей, несмотря на усиленный контроль со стороны оккупационных структур. В «АТЕШ» отмечают, что давление со стороны захватчиков не приносит ожидаемого эффекта.



По данным движения, в Луганске нарастает усталость от войны и всё больше жителей критически воспринимают российскую пропаганду. Недоверие к оккупационной администрации усиливается, а горожане всё чаще задумываются о возможностях повлиять на ситуацию.

В «АТЕШ» подчёркивают, что передача данных о передвижении войск, размещении подразделений и действиях противника остаётся важной частью сопротивления и приближает освобождение украинских территорий.



«Вступай в ряды "АТЕШ" и сделай свой вклад в победу Украины! Пиши: @Svyaznoy_Atesh. Конфиденциальность и вознаграждение гарантированы», — говорится в сообщении движения.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»