Сколько стоит «Шахед»: эксперт сравнил цену с дронами ВСУ

Производство БПЛА в России.

Стала известна ориентировочная стоимость российского ударного беспилотника типа Shahed. При этом аналогичные по классу украинские дроны обходятся значительно дороже. Об этом сообщил эксперт по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флеш» Бескрестнов на своей странице в Facebook.



Он опубликовал видео, в котором российский военный специалист называет текущую цену беспилотника «Шахед». По словам Бескрестнова, озвученная оценка выглядит обоснованной.



«Я согласен с этой цифрой — около 40–45 тысяч долларов. Почти половину стоимости формируют двигатель, CRPA-антенна для защиты от средств РЭБ и электронная начинка. Снизить цену противнику позволяют массовое производство и переход с импортных компонентов на российские», — отметил эксперт.



При этом Бескрестнов подчеркнул, что украинские ударные БПЛА аналогичного сегмента стоят как минимум в два раза дороже. Это связано с меньшими объемами производства, более дорогими комплектующими и сложными технологическими решениями.









Напомним, в ночь на 1 января 2026 года российские войска осуществили массированную атаку по территории Украины, применив 205 ударных беспилотников различных типов.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»