Российские войска продвигаются под Покровском и в Запорожской области

На Покровском направлении зафиксировано продвижение российских войск вблизи первой шахты «Шахтоуправление Покровское», а также в районе Динасового поселка на северной окраине Покровска.



Противник продолжает давление на подступы к городу, пытаясь улучшить тактическое положение. Об этом сообщил военблогер Олег Петренко.

Скриншот: t.me/petrenko_iHS



На Сумском направлении подразделения ВСУ смогли отбить попытки российских войск продвинуться в сторону населенного пункта Рясное. В то же время противник занял часть лесного массива севернее Грабовского, что указывает на попытку смещения основного удара на соседний участок фронта и расширения зоны контроля за счет природных укрытий.



В районе восточнее Алексеевки и южнее Новониколаевки российские силы заняли несколько лесополос, а также продвинулись в пределах населенного пункта Варачино, закрепившись на его части. Это свидетельствует о поэтапном продвижении с использованием местности для прикрытия.

Скриншот: t.me/petrenko_iHS



На Запорожском направлении российские войска закрепились в жилой застройке западной части Степногорска и продолжают атаки малыми штурмовыми группами в направлении центральных кварталов. Параллельно продолжаются боевые действия в районе Приморского и на подступах к Лукьяновскому, где стороны ведут активные маневры.



Под Ореховом противник занял южную и центральную части населенного пункта Белогорье, усилив свое присутствие в этом районе. В районе Гуляйполя сохраняется высокая интенсивность боестолкновений — наиболее напряженная обстановка отмечается на северной и западной окраинах города, где продолжаются бои.

Скриншот: t.me/petrenko_iHS

Напомним, армия РФ оккупировала село Новониколаевка в Сумской области и продвинулась в районе Молодецкого Донецкой области.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»