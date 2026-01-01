После Славянска: Пушилин связал доступ к воде с продолжением войны

Главарь оккупационной администрации «ДНР» Денис Пушилин заявил, что в 2026 году власти намерены реализовать «комплекс мер» для улучшения водоснабжения на захваченных территориях Донецкой области. Соответствующее заявление он сделал в комментарии росСМИ, отвечая на вопрос о приоритетах на следующий год.



По словам Пушилина, в регионе уже ведется «системная работа» по сокращению потерь воды в изношенных сетях. При этом он фактически признал, что нынешние меры не решают проблему, и анонсировал дополнительные шаги.



«Мы планируем еще ряд мероприятий до того, как будет отстроен Северский Донец после “освобождения” Славянска, чтобы улучшить ситуацию с водой. Этим вопросом мы будем заниматься», — заявил он, связав решение проблемы исключительно с захватом Славянска, что напрямую увязывается с продолжением боевых действий.

Как ранее писали «Новости Донбасса», острый дефицит воды на временно оккупированных территориях Донецкой области возник в 2022 году после прекращения подачи воды по каналу Северский Донец — Донбасс. В самые критические периоды вода в ряде населенных пунктов появлялась лишь раз в несколько дней и всего на несколько часов.

После строительства канала Дон — Северский Донец ситуация частично улучшилась, однако водный кризис таки не был преодолен. Наиболее тяжелая ситуация сохраняется в густонаселенных и промышленных районах, критически зависевших от канала Северский Донец — Донбасс, разрушенного в 2022 году. Вода подается по жесткому графику либо отсутствует полностью в Донецке (особенно в Кировском районе), Макеевке (Калининский микрорайон), Горловке, Ясиноватой, Енакиево, Дебальцево, Кировском, Ждановке, Шахтерске, Торезе, Снежном и Харцызске.



Кризис усугубляется обмелением водохранилищ — Ольховского, Старокрымского и Верхнекальмиусского, а также критическим износом водопроводных сетей, который в отдельных районах Донецка достигает почти 100%. Свою роль сыграли и засушливые погодные условия.

Жители вынуждены часами стоять в очередях за водой, которую привозят цистернами. В Донецке и Макеевке бочки с водой доставляют в среднем раз в четыре дня, при этом регулярные перебои приводят к конфликтам и отчаянной борьбе за доступ к минимальным объемам ресурса.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»