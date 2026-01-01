В Альметьевске атакованы дронами объекты «Татнефти»

В Альметьевске, Татарстан, местные жители сообщили о пролетах как минимум двух беспилотных летательных аппаратов, сообщает Exilenova+.

Local residents in Almetyevsk, Tatarstan, are reporting the arrival of at least 2 drones. pic.twitter.com/9YTqylqMOG — Exilenova+ (@Exilenova_plus) January 1, 2026

Целью атаки стал Северный товарный парк — промышленный комплекс ПАО «Татнефть». Этот объект предназначен для сбора, сепарации, подготовки и хранения товарной нефти с северных месторождений региона перед дальнейшей транспортировкой.



Информацию о происшествии распространяют местные Telegram-каналы. На данный момент официальных комментариев от правоохранительных органов и самой компании пока нет.

Напомним, в первые часы 2026 года два объекта топливно-энергетической инфраструктуры РФ подверглись атакам беспилотников.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»