В Киеве задержали коллаборантку из Макеевки, которая внедряла стандарты РФ

Фото: СБУ

В Киеве Служба безопасности Украины задержала 64-летнюю коллаборантку из Макеевки, которая более восьми лет сотрудничала с российскими оккупантами во временно захваченной части Донецкой области.



По данным СБУ, в начале оккупации женщина возглавила местный детский сад и начала внедрять там «образовательные стандарты» РФ. Она проводила пропагандистские беседы на родительских собраниях, склоняла родителей к сотрудничеству с оккупантами и распространяла пророссийскую литературу и агитационные материалы.



Задержание произошло во время приезда коллаборантки в Киев для оформления заграничного паспорта, которым она планировала воспользоваться для выезда в страны ЕС.

В настоящее время ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность в образовательных учреждениях с целью содействия вооруженной агрессии против Украины).



Продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит тюремное заключение.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»