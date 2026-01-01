Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Киеве задержали коллаборантку из Макеевки, которая внедряла стандарты РФ
01 января 2026, 11:44

В Киеве задержали коллаборантку из Макеевки, которая внедряла стандарты РФ

Фото: СБУ Фото: СБУ

В Киеве Служба безопасности Украины задержала 64-летнюю коллаборантку из Макеевки, которая более восьми лет сотрудничала с российскими оккупантами во временно захваченной части Донецкой области.

По данным СБУ, в начале оккупации женщина возглавила местный детский сад и начала внедрять там «образовательные стандарты» РФ. Она проводила пропагандистские беседы на родительских собраниях, склоняла родителей к сотрудничеству с оккупантами и распространяла пророссийскую литературу и агитационные материалы.

Задержание произошло во время приезда коллаборантки в Киев для оформления заграничного паспорта, которым она планировала воспользоваться для выезда в страны ЕС.

В настоящее время ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность в образовательных учреждениях с целью содействия вооруженной агрессии против Украины).

Продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит тюремное заключение.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Киев
Прочее
коллаборантка из Макеевки «образовательные стандарты» РФ детский сад на ВОТ Донетчины
Организации
СБУ

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:46
Генштаб ВСУ подтвердил удары по НПЗ в Краснодарском крае и военным объектам на ТОТ
13:35
ССО уничтожили командный пункт РФ и склад Shahed в Донецкой области
11:00
После Славянска: Пушилин связал доступ к воде с продолжением войны
09:59
«АТЕШ» активизировал агитацию в оккупированном Луганске
08:50
Удар по Хорлам в Херсонской области: заявления оккупантов без доказательств
15:43
ВСУ поразили пять пунктов дислокации войск РФ в оккупированном Селидово: под удар попало спецподразделение «Рубикон»
12:04
«Мадяр» показал кадры атаки украинских БПЛА на нефтебазу в оккупированных Ровеньках
23:30
«Концерты и танцы, где были убиты мирные жители»: в МИД Украины осудили празднования оккупантов в Мариупольском драмтеатре
14:04
В Керчи жёлтую воду с неприятным запахом признали питьевой
12:59
Силы обороны поразили логистический хаб и склады БПЛА в оккупированном Донецке
11:31
В Евпатории оккупанты обустраивают новые огневые позиции
22:09
В группировке «ДНР» заявили, что «электрички соединят» оккупированную Донетчину с Ростовом
11:57
На оккупированной Луганщине отменили комендантский час на время праздников
09:54
«Танцы на костях»: оккупанты открыли «восстановленный» драмтеатр в Мариуполе
09:14
В захваченном Мелитополе поражена техника и скопление российских оккупантов
16:40
Минсоцполитики: выплаты пенсионерам с оккупированных территорий приостановят без идентификации
12:30
Похищение, пытки и приговор: история узника Кремля — херсонского журналиста Геннадия Осьмака
18:40
В оккупированном Донецке после удара БПЛА вспыхнул пожар
13:36
Жительницу оккупированного Донецка задержали по подозрению в шпионаже
16:26
В оккупированном Бердянске молодежь заставляют убирать жилье военных РФ
все новости
14:46
Генштаб ВСУ подтвердил удары по НПЗ в Краснодарском крае и военным объектам на ТОТ
14:14
В Одессе сняли погоню самолёта за дроном Shahed
13:35
ССО уничтожили командный пункт РФ и склад Shahed в Донецкой области
12:15
Россияне убили мужчину и ранили пожилую женщину в Херсоне
11:44
В Киеве задержали коллаборантку из Макеевки, которая внедряла стандарты РФ
11:11
В Альметьевске атакованы дронами объекты «Татнефти»
11:00
После Славянска: Пушилин связал доступ к воде с продолжением войны
10:30
Сколько стоит «Шахед»: эксперт сравнил цену с дронами ВСУ
10:19
Российские войска продвигаются под Покровском и в Запорожской области
09:59
«АТЕШ» активизировал агитацию в оккупированном Луганске
09:03
В ночь на 1 января РФ атаковала Украину 205 ударными дронами
08:50
Удар по Хорлам в Херсонской области: заявления оккупантов без доказательств
08:38
Обстрелы Донецкой области: за сутки погиб мирный житель
07:53
Масштабный пожар в Луцке после атаки ударных беспилотников РФ
07:27
РФ атаковала энергоинфраструктуру Одесской области перед Новым годом
07:01
В первые часы 2026 года беспилотники поразили топливные объекты РФ
17:08
Российская армия оккупировала село на Сумщине и продвинулась на Донетчине – DeepState
17:00
На оккупированной части Донбасса проблемы с водой, жильем и медициной: как выживают люди
15:53
Украинский зенитный FPV уничтожил российский дрон Shahed в воздухе
15:50
Более 10 тысяч оккупантов попали в плен за время полномасштабной войны
все новости
ВИДЕО
Shahed летает над Одессой. В Одессе сняли погоню самолёта за дроном Shahed
01 января, 14:14
Цели ССО горят на временно оккупированной территории Донецкой области. ССО уничтожили командный пункт РФ и склад Shahed в Донецкой области
01 января, 13:35
ВС РФ продолжают обстреливать Херсон. Россияне убили мужчину и ранили пожилую женщину в Херсоне
01 января, 12:15
В Альметьевске атакованы дронами объекты «Татнефти» В Альметьевске атакованы дронами объекты «Татнефти»
01 января, 11:11
Производство БПЛА в России. Сколько стоит «Шахед»: эксперт сравнил цену с дронами ВСУ
01 января, 10:30
Атака на Ильский НПЗ. 1 января, 2026 год. Фото из открытых источников В первые часы 2026 года беспилотники поразили топливные объекты РФ
01 января, 07:01
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор