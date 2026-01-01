Россияне убили мужчину и ранили пожилую женщину в Херсоне

ВС РФ продолжают обстреливать Херсон.

В первый день нового года российские оккупанты убили 31-летнего мужчину в Днепровском районе Херсона. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военно-гражданской администрации Александр Прокудин.



«Под вражеский удар попал 31-летний мужчина. Он получил смертельные ранения. Мои соболезнования родным и близким погибшего», — отметил Прокудин.



Кроме того, утром захватчики атаковали многоэтажку в Центральном районе Херсона ударным беспилотником. В одну из квартир попал дрон, где находилась 87-летняя женщина. Она получила контузию и закрытую черепно-мозговую травму.







Медики скорой помощи доставили пострадавшую в больницу в состоянии средней тяжести и оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, 31 декабря в результате обстрелов погиб один мирный житель Константиновки.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»