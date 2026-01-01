ССО уничтожили командный пункт РФ и склад Shahed в Донецкой области

Цели ССО горят на временно оккупированной территории Донецкой области.

В ночь на 1 января подразделения Сил специальных операций ВСУ нанесли серию точечных ударов по ключевым военным объектам российской армии на временно оккупированной территории Донецкой области Украины.



Сообщается, что дальнобойные ударные беспилотники ССО уничтожили командный пункт штурмового подразделения 68-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии РФ.

Кроме того, в Иловайске был успешно поражён склад горюче-смазочных материалов, который обеспечивал логистику 51-й общевойсковой армии РФ.



Ещё одним объектом удара стала территория Донецкого аэропорта, где дальнобойные дроны Сил специальных операций уничтожили склад хранения ударных БПЛА типов Shahed и «Герань», активно используемых российскими войсками для атак по Украине.

В Силах специальных операций подчёркивают, что подобные удары системно подрывают наступательный потенциал российской армии и снижают её возможности вести боевые действия.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»