Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Одессе сняли погоню самолёта за дроном Shahed
01 января 2026, 14:14

В Одессе сняли погоню самолёта за дроном Shahed

Shahed летает над Одессой. Shahed летает над Одессой.

В соцсетях появилось видео, на котором за российским беспилотником типа Shahed над Одессой, предположительно, ведёт преследование легкомоторный самолёт Як-52. Кадры опубликовали местные жители в соцсети X, сообщают «Новости Донбасса».

На видео видно, как ударный беспилотник российских войск заходит со стороны моря в направлении города. Следом за ним в том же воздушном коридоре движется самолёт, визуально схожий с Як-52, который ранее уже использовался для перехвата вражеских дронов.

Самолёт преследует беспилотник оккупантов.

Ранее в Одессе фиксировались случаи уничтожения беспилотников с борта легкомоторного самолёта, что стало нестандартным, но эффективным элементом противовоздушной обороны.

Напомним, за несколько минут до наступления Нового года российские войска вновь атаковали Одесскую область ударными БпЛА, нанеся удары по объектам критической энергетической инфраструктуры региона.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Одесса
Прочее
ПВО Украины Атака БПЛА Шахед Як-52

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:46
Генштаб ВСУ подтвердил удары по НПЗ в Краснодарском крае и военным объектам на ТОТ
13:35
ССО уничтожили командный пункт РФ и склад Shahed в Донецкой области
11:00
После Славянска: Пушилин связал доступ к воде с продолжением войны
09:59
«АТЕШ» активизировал агитацию в оккупированном Луганске
08:50
Удар по Хорлам в Херсонской области: заявления оккупантов без доказательств
15:43
ВСУ поразили пять пунктов дислокации войск РФ в оккупированном Селидово: под удар попало спецподразделение «Рубикон»
12:04
«Мадяр» показал кадры атаки украинских БПЛА на нефтебазу в оккупированных Ровеньках
23:30
«Концерты и танцы, где были убиты мирные жители»: в МИД Украины осудили празднования оккупантов в Мариупольском драмтеатре
14:04
В Керчи жёлтую воду с неприятным запахом признали питьевой
12:59
Силы обороны поразили логистический хаб и склады БПЛА в оккупированном Донецке
11:31
В Евпатории оккупанты обустраивают новые огневые позиции
22:09
В группировке «ДНР» заявили, что «электрички соединят» оккупированную Донетчину с Ростовом
11:57
На оккупированной Луганщине отменили комендантский час на время праздников
09:54
«Танцы на костях»: оккупанты открыли «восстановленный» драмтеатр в Мариуполе
09:14
В захваченном Мелитополе поражена техника и скопление российских оккупантов
16:40
Минсоцполитики: выплаты пенсионерам с оккупированных территорий приостановят без идентификации
12:30
Похищение, пытки и приговор: история узника Кремля — херсонского журналиста Геннадия Осьмака
18:40
В оккупированном Донецке после удара БПЛА вспыхнул пожар
13:36
Жительницу оккупированного Донецка задержали по подозрению в шпионаже
16:26
В оккупированном Бердянске молодежь заставляют убирать жилье военных РФ
все новости
14:46
Генштаб ВСУ подтвердил удары по НПЗ в Краснодарском крае и военным объектам на ТОТ
14:14
В Одессе сняли погоню самолёта за дроном Shahed
13:35
ССО уничтожили командный пункт РФ и склад Shahed в Донецкой области
12:15
Россияне убили мужчину и ранили пожилую женщину в Херсоне
11:44
В Киеве задержали коллаборантку из Макеевки, которая внедряла стандарты РФ
11:11
В Альметьевске атакованы дронами объекты «Татнефти»
11:00
После Славянска: Пушилин связал доступ к воде с продолжением войны
10:30
Сколько стоит «Шахед»: эксперт сравнил цену с дронами ВСУ
10:19
Российские войска продвигаются под Покровском и в Запорожской области
09:59
«АТЕШ» активизировал агитацию в оккупированном Луганске
09:03
В ночь на 1 января РФ атаковала Украину 205 ударными дронами
08:50
Удар по Хорлам в Херсонской области: заявления оккупантов без доказательств
08:38
Обстрелы Донецкой области: за сутки погиб мирный житель
07:53
Масштабный пожар в Луцке после атаки ударных беспилотников РФ
07:27
РФ атаковала энергоинфраструктуру Одесской области перед Новым годом
07:01
В первые часы 2026 года беспилотники поразили топливные объекты РФ
17:08
Российская армия оккупировала село на Сумщине и продвинулась на Донетчине – DeepState
17:00
На оккупированной части Донбасса проблемы с водой, жильем и медициной: как выживают люди
15:53
Украинский зенитный FPV уничтожил российский дрон Shahed в воздухе
15:50
Более 10 тысяч оккупантов попали в плен за время полномасштабной войны
все новости
ВИДЕО
Shahed летает над Одессой. В Одессе сняли погоню самолёта за дроном Shahed
01 января, 14:14
Цели ССО горят на временно оккупированной территории Донецкой области. ССО уничтожили командный пункт РФ и склад Shahed в Донецкой области
01 января, 13:35
ВС РФ продолжают обстреливать Херсон. Россияне убили мужчину и ранили пожилую женщину в Херсоне
01 января, 12:15
В Альметьевске атакованы дронами объекты «Татнефти» В Альметьевске атакованы дронами объекты «Татнефти»
01 января, 11:11
Производство БПЛА в России. Сколько стоит «Шахед»: эксперт сравнил цену с дронами ВСУ
01 января, 10:30
Атака на Ильский НПЗ. 1 января, 2026 год. Фото из открытых источников В первые часы 2026 года беспилотники поразили топливные объекты РФ
01 января, 07:01
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор