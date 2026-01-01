В Одессе сняли погоню самолёта за дроном Shahed

Shahed летает над Одессой.

В соцсетях появилось видео, на котором за российским беспилотником типа Shahed над Одессой, предположительно, ведёт преследование легкомоторный самолёт Як-52. Кадры опубликовали местные жители в соцсети X, сообщают «Новости Донбасса».

В Одесі свій Перл Харбор pic.twitter.com/QlUVSJkat0 — M: аr:a (@kava220) January 1, 2026

На видео видно, как ударный беспилотник российских войск заходит со стороны моря в направлении города. Следом за ним в том же воздушном коридоре движется самолёт, визуально схожий с Як-52, который ранее уже использовался для перехвата вражеских дронов.

Самолёт преследует беспилотник оккупантов.

Ранее в Одессе фиксировались случаи уничтожения беспилотников с борта легкомоторного самолёта, что стало нестандартным, но эффективным элементом противовоздушной обороны.

Напомним, за несколько минут до наступления Нового года российские войска вновь атаковали Одесскую область ударными БпЛА, нанеся удары по объектам критической энергетической инфраструктуры региона.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»