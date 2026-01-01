Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Генштаб ВСУ подтвердил удары по НПЗ в Краснодарском крае и военным объектам на ТОТ
01 января 2026, 14:46

Генштаб ВСУ подтвердил удары по НПЗ в Краснодарском крае и военным объектам на ТОТ

Генштаб ВСУ подтвердил удары по НПЗ в Краснодарском крае и военным объектам на ТОТ

Генеральный штаб ВСУ подтвердил удары по объектам на территории РФ и на временно оккупированных территориях Украины. В ночь на 1 января подразделения Сил обороны Украины в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала страны-агрессора нанесли удары по ряду стратегически важных объектов противника.

В частности, под удар попал нефтеперерабатывающий завод «Ильский» в Краснодарском крае РФ. По данным Генштаба, зафиксированы попадания ударных беспилотников, после чего на территории предприятия возник пожар.

Кроме того, было осуществлено огневое поражение установки подготовки нефти «Альметьевская» в Республике Татарстан. Цель поражена, результаты удара в настоящее время уточняются. Одновременно Силы обороны Украины нанесли серию ударов по объектам противника на временно оккупированной территории Донецкой области.

В районе Донецка был поражен склад хранения беспилотников типа «Шахед»/«Герань». Итоги поражения уточняются. Также сообщается об уничтожении зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» вблизи населенного пункта Шевченко. В районе города Иловайск зафиксировано поражение склада горюче-смазочных материалов 51-й армии противника, на объекте возник пожар.

Помимо этого, в районе Авдеевки был поражен командно-наблюдательный пункт штурмового отряда 68-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии армии РФ. В Генштабе ВСУ подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают системную работу по подрыву военного и наступательного потенциала российских оккупантов с целью принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что в ночь на 1 января подразделения Сил специальных операций ВСУ нанесли серию точечных ударов по ключевым военным объектам российской армии на временно оккупированной территории Донецкой области Украины.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Организации
Всу
Прочее
Нпз удар по оккупантам оккупированные территории Донбасса
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
14:46
Генштаб ВСУ подтвердил удары по НПЗ в Краснодарском крае и военным объектам на ТОТ
13:35
ССО уничтожили командный пункт РФ и склад Shahed в Донецкой области
11:00
После Славянска: Пушилин связал доступ к воде с продолжением войны
09:59
«АТЕШ» активизировал агитацию в оккупированном Луганске
08:50
Удар по Хорлам в Херсонской области: заявления оккупантов без доказательств
15:43
ВСУ поразили пять пунктов дислокации войск РФ в оккупированном Селидово: под удар попало спецподразделение «Рубикон»
12:04
«Мадяр» показал кадры атаки украинских БПЛА на нефтебазу в оккупированных Ровеньках
23:30
«Концерты и танцы, где были убиты мирные жители»: в МИД Украины осудили празднования оккупантов в Мариупольском драмтеатре
14:04
В Керчи жёлтую воду с неприятным запахом признали питьевой
12:59
Силы обороны поразили логистический хаб и склады БПЛА в оккупированном Донецке
11:31
В Евпатории оккупанты обустраивают новые огневые позиции
22:09
В группировке «ДНР» заявили, что «электрички соединят» оккупированную Донетчину с Ростовом
11:57
На оккупированной Луганщине отменили комендантский час на время праздников
09:54
«Танцы на костях»: оккупанты открыли «восстановленный» драмтеатр в Мариуполе
09:14
В захваченном Мелитополе поражена техника и скопление российских оккупантов
16:40
Минсоцполитики: выплаты пенсионерам с оккупированных территорий приостановят без идентификации
12:30
Похищение, пытки и приговор: история узника Кремля — херсонского журналиста Геннадия Осьмака
18:40
В оккупированном Донецке после удара БПЛА вспыхнул пожар
13:36
Жительницу оккупированного Донецка задержали по подозрению в шпионаже
16:26
В оккупированном Бердянске молодежь заставляют убирать жилье военных РФ
16:25
В оккупированном Донецке обогревают уличные емкости с водой с помощью дровяных печей
15:35
Оккупанты заявили о стрельбе в супермаркете Донецка: неизвестный открыл огонь из автомата
14:43
ГУР в аннексированном Крыму уничтожили российские средства ПВО и другие цели оккупантов
07:47
Раненых военных РФ в Крыму и Донецке принуждают к штурмам — «АТЕШ»
22:35
РФ хочет устроить «военные туры» на оккупированном Донбассе — The Times
19:22
«Первого заместителя главы администрации» города Снежное отправили в СИЗО на 2 месяца за взятку
13:53
Причешут потом: в Лисичанске разоблачили фейк о праздничной елке
12:52
В Крыму отключения мобильного интернета становятся постоянными
09:02
На Луганщине возник значительный недобор в «народные дружины» оккупантов: в ОВА рассказали, что известно
14:51
Премьеры не будет. Оккупанты отменили показ спектаклей в Мариупольском драмтеатре, который уничтожили в 2022 году
все новости
14:46
Генштаб ВСУ подтвердил удары по НПЗ в Краснодарском крае и военным объектам на ТОТ
14:14
В Одессе сняли погоню самолёта за дроном Shahed
13:35
ССО уничтожили командный пункт РФ и склад Shahed в Донецкой области
12:15
Россияне убили мужчину и ранили пожилую женщину в Херсоне
11:44
В Киеве задержали коллаборантку из Макеевки, которая внедряла стандарты РФ
11:11
В Альметьевске атакованы дронами объекты «Татнефти»
11:00
После Славянска: Пушилин связал доступ к воде с продолжением войны
10:30
Сколько стоит «Шахед»: эксперт сравнил цену с дронами ВСУ
10:19
Российские войска продвигаются под Покровском и в Запорожской области
09:59
«АТЕШ» активизировал агитацию в оккупированном Луганске
09:03
В ночь на 1 января РФ атаковала Украину 205 ударными дронами
08:50
Удар по Хорлам в Херсонской области: заявления оккупантов без доказательств
08:38
Обстрелы Донецкой области: за сутки погиб мирный житель
07:53
Масштабный пожар в Луцке после атаки ударных беспилотников РФ
07:27
РФ атаковала энергоинфраструктуру Одесской области перед Новым годом
07:01
В первые часы 2026 года беспилотники поразили топливные объекты РФ
17:08
Российская армия оккупировала село на Сумщине и продвинулась на Донетчине – DeepState
17:00
На оккупированной части Донбасса проблемы с водой, жильем и медициной: как выживают люди
15:53
Украинский зенитный FPV уничтожил российский дрон Shahed в воздухе
15:50
Более 10 тысяч оккупантов попали в плен за время полномасштабной войны
15:43
ВСУ поразили пять пунктов дислокации войск РФ в оккупированном Селидово: под удар попало спецподразделение «Рубикон»
15:32
Поселок Котлино на Покровском направлении находится под контролем ВСУ
15:15
Стало известно, сколько россияне заплатили за войну с Украиной
14:50
В Белгородской области РФ при обстреле есть жертва и раненые
14:24
Атака дронов на Запорожье: в городе вспыхнули пожары
14:13
Россия ночью и утром ударила по энергетике Донетчины: в области значительное количество абонентов без света
13:59
Москва стремится сорвать прогресс в достижении мира — Каллас прокомментировала «атаку на резиденцию Путина»
12:57
Известно, сколько бомб, ракет и БПЛА выпустила РФ на Украину за год
12:52
Европа обсуждает ввод до 15 тыс. военных для контроля перемирия в Украине
12:12
Президент присвоил звание Героя Украины полковнику Геннадию Куцому
все новости
ВИДЕО
Shahed летает над Одессой. В Одессе сняли погоню самолёта за дроном Shahed
01 января, 14:14
Цели ССО горят на временно оккупированной территории Донецкой области. ССО уничтожили командный пункт РФ и склад Shahed в Донецкой области
01 января, 13:35
ВС РФ продолжают обстреливать Херсон. Россияне убили мужчину и ранили пожилую женщину в Херсоне
01 января, 12:15
В Альметьевске атакованы дронами объекты «Татнефти» В Альметьевске атакованы дронами объекты «Татнефти»
01 января, 11:11
Производство БПЛА в России. Сколько стоит «Шахед»: эксперт сравнил цену с дронами ВСУ
01 января, 10:30
Атака на Ильский НПЗ. 1 января, 2026 год. Фото из открытых источников В первые часы 2026 года беспилотники поразили топливные объекты РФ
01 января, 07:01

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор