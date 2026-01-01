Генштаб ВСУ подтвердил удары по НПЗ в Краснодарском крае и военным объектам на ТОТ

Генеральный штаб ВСУ подтвердил удары по объектам на территории РФ и на временно оккупированных территориях Украины. В ночь на 1 января подразделения Сил обороны Украины в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала страны-агрессора нанесли удары по ряду стратегически важных объектов противника.

В частности, под удар попал нефтеперерабатывающий завод «Ильский» в Краснодарском крае РФ. По данным Генштаба, зафиксированы попадания ударных беспилотников, после чего на территории предприятия возник пожар.

Кроме того, было осуществлено огневое поражение установки подготовки нефти «Альметьевская» в Республике Татарстан. Цель поражена, результаты удара в настоящее время уточняются. Одновременно Силы обороны Украины нанесли серию ударов по объектам противника на временно оккупированной территории Донецкой области.

В районе Донецка был поражен склад хранения беспилотников типа «Шахед»/«Герань». Итоги поражения уточняются. Также сообщается об уничтожении зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» вблизи населенного пункта Шевченко. В районе города Иловайск зафиксировано поражение склада горюче-смазочных материалов 51-й армии противника, на объекте возник пожар.



Помимо этого, в районе Авдеевки был поражен командно-наблюдательный пункт штурмового отряда 68-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии армии РФ. В Генштабе ВСУ подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают системную работу по подрыву военного и наступательного потенциала российских оккупантов с целью принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что в ночь на 1 января подразделения Сил специальных операций ВСУ нанесли серию точечных ударов по ключевым военным объектам российской армии на временно оккупированной территории Донецкой области Украины.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»